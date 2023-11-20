Уткин допустил, что футбол на Кубе появился благодаря советским военным

Ну, Вася и трепло!! Надо было тебя вместе с техникой поставить практически открыто, хотя сомневаюсь, чтобы ты доехал до Кубы.
Василий Уткин перед матчем Россия – Куба озвучил версию зарождения кубинского футбола.
«В период Карибского кризиса, вернее, в его канун, американцы утвердились во мнении, что на Кубе разворачиваются советские военные, когда увидели на фотографии с неба на военной базе футбольное поле.
Cubans play baseball, russian play soccer – эти слова вошли в историю. Так все и прояснилось. Возможно, именно тогда на Кубу и завезли футбол?))
Upd. Смотрю по реакции. Пишут, что выдали радиусы поворота ракет, техника… Дело в том, что техника военная на Кубу поставлялась практически открыто. А вот наличие в большом количестве военных из СССР выдали как раз поля», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
- Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.