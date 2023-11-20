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    • Уткин допустил, что футбол на Кубе появился благодаря советским военным

    Уткин допустил, что футбол на Кубе появился благодаря советским военным

    Василий Уткин перед матчем Россия – Куба озвучил версию зарождения кубинского футбола.

    «В период Карибского кризиса, вернее, в его канун, американцы утвердились во мнении, что на Кубе разворачиваются советские военные, когда увидели на фотографии с неба на военной базе футбольное поле.

    Cubans play baseball, russian play soccer – эти слова вошли в историю. Так все и прояснилось. Возможно, именно тогда на Кубу и завезли футбол?))

    Upd. Смотрю по реакции. Пишут, что выдали радиусы поворота ракет, техника… Дело в том, что техника военная на Кубу поставлялась практически открыто. А вот наличие в большом количестве военных из СССР выдали как раз поля», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
    • Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    20.11.2023 16:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20688

      ilichkadr 11 часов назад

      Ну, Вася и трепло!! Надо было тебя вместе с техникой поставить практически открыто, хотя сомневаюсь, чтобы ты доехал до Кубы.

      1
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      Рейтинг: +1686

      k611 12 часов назад

      Школу бокса они там сильную основали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6605

      subbotaspartak 12 часов назад

      И зачем, Вася, ты это допустил?

      0
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