Уткин допустил, что футбол на Кубе появился благодаря советским военным

Василий Уткин перед матчем Россия – Куба озвучил версию зарождения кубинского футбола.

«В период Карибского кризиса, вернее, в его канун, американцы утвердились во мнении, что на Кубе разворачиваются советские военные, когда увидели на фотографии с неба на военной базе футбольное поле.

Cubans play baseball, russian play soccer – эти слова вошли в историю. Так все и прояснилось. Возможно, именно тогда на Кубу и завезли футбол?))

Upd. Смотрю по реакции. Пишут, что выдали радиусы поворота ракет, техника… Дело в том, что техника военная на Кубу поставлялась практически открыто. А вот наличие в большом количестве военных из СССР выдали как раз поля», – написал Уткин в своем телеграм-канале.