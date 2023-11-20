Гилерме назвал сроки завершения карьеры

Голкипер «Локомотива» Гилерме ответил на вопрос о возможности продолжения выступлений за сборную России и сроках завершения профессиональной карьеры.

«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год», – сказал 37-летний Гилерме.