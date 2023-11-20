Гилерме назвал сроки завершения карьеры

Спартаку есть смысл его купить.
Голкипер «Локомотива» Гилерме ответил на вопрос о возможности продолжения выступлений за сборную России и сроках завершения профессиональной карьеры.
«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год», – сказал 37-летний Гилерме.
- Нынешний контракт голкипера с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
- В этом сезоне Гилерме провел за железнодорожников 4 матча в Кубке России.
- Он сыграл 19 матчей за сборную России с 2016 по 2021 годы.