Гилерме назвал сроки завершения карьеры

Голкипер «Локомотива» Гилерме ответил на вопрос о возможности продолжения выступлений за сборную России и сроках завершения профессиональной карьеры.

«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год», – сказал 37-летний Гилерме.

Нынешний контракт голкипера с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Гилерме провел за железнодорожников 4 матча в Кубке России.

Он сыграл 19 матчей за сборную России с 2016 по 2021 годы.

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