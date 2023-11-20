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    Гилерме назвал сроки завершения карьеры

    Голкипер «Локомотива» Гилерме ответил на вопрос о возможности продолжения выступлений за сборную России и сроках завершения профессиональной карьеры.

    «Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год», – сказал 37-летний Гилерме.

    • Нынешний контракт голкипера с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • В этом сезоне Гилерме провел за железнодорожников 4 матча в Кубке России.
    • Он сыграл 19 матчей за сборную России с 2016 по 2021 годы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25340

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Спартаку есть смысл его купить.

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