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    Юношеская сборная России проиграла Таджикистану

    В понедельник, 20 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U16 проиграла сборной Таджикистана U17 со счeтом 1:2. Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе.

    Голы у хозяев забили Масрур Гафуров на 17-й минуте с пенальти и Ходжи Абдуманон с передачи Гафурова на 38-й. У гостей единственный гол забил Матвей Иванов с паса Казбека Мукаилова на 68-й минуте.

    • Эти же команды играли между собой 17 ноября и та игра закончилась вничью 2:2.
    • 18 ноября товарищеский матч провели команды Таджикистана U15 и России U15, в котором россияне победили 3:0.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7197

      Давид59 33 минуты назад

      Я так понимаю наши вдесятером приехали. Поэтому Казбека нам одолжили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9065

      Беспонтий 1 час назад

      и будет ныне так
      когда любой кутак
      поиздевается над бывшими хозяевами
      шестой части суши
      всё это снова и сурово дует в уши
      единственное то что греет душу
      может быть навек
      забил матвей
      ну а подал
      казбек..........................................................................................................

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -51

      Скай 1 час назад

      мастера подрастают, готовьте контракты побольше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      WILDLING_HRUNDEL 2 часа назад

      Ожидаемое поражение,спорт у нас в яме

      1
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