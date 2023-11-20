Юношеская сборная России проиграла Таджикистану

В понедельник, 20 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России U16 проиграла сборной Таджикистана U17 со счeтом 1:2. Игра проходила на Центральном стадионе в Душанбе.

Голы у хозяев забили Масрур Гафуров на 17-й минуте с пенальти и Ходжи Абдуманон с передачи Гафурова на 38-й. У гостей единственный гол забил Матвей Иванов с паса Казбека Мукаилова на 68-й минуте.