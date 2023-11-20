Один из лидеров «Барселоны» порвал кресты в матче сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Гави, скорее всего, пропустит остаток сезона-2023/24.

19-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку колена в матче сборных Испании и Грузии (3:1).

Это предварительный диагноз. В ближайшее время хавбек пройдет более углубленное медобследование.

Если информация о травме подтвердится, то Гави пропустит от шести до восьми месяцев и, вероятно, не сможет сыграть ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

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