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    • Один из лидеров «Барселоны» порвал кресты в матче сборной Испании

    Один из лидеров «Барселоны» порвал кресты в матче сборной Испании

    Полузащитник «Барселоны» Гави, скорее всего, пропустит остаток сезона-2023/24.

    19-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку колена в матче сборных Испании и Грузии (3:1).

    Это предварительный диагноз. В ближайшее время хавбек пройдет более углубленное медобследование.

    Если информация о травме подтвердится, то Гави пропустит от шести до восьми месяцев и, вероятно, не сможет сыграть ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: AS

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