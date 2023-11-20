Генич сформулировал, в чем мотивация сборной России в условиях международного бана

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что должно мотивировать игроков сборной России в период отстранения от соревнований ФИФА и УЕФА.

«Мотивация разносторонняя может быть. Не забываем, против кого сборная России выходит. На Кению, Узбекистан, Таджикистан сложно настроиться.

Мы читаем интервью Соболева, где он сказал, что если бы нас не убрали (с международной арены), то «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, вышли бы на чемпионат мира. Нет доказательств, что это бы произошло.

Сегодня вы лучшие игроки из России. Пригласи кого‑нибудь из этих ребят в чемпионат Кении или Кыргызстана, никто же не поедет. Выходите и доказывайте, что вы лучшие, но вы же с большим трудом с ними справляетесь.

Мотивация – не сесть в лужу, чтобы потом не обсуждали, как всe плохо. Выходите и играйте, как с Камеруном», – заявил Генич.