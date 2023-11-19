Украинский журналист задал Спаллетти провокационный вопрос о «Зените»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопросы на пресс-конференции перед матчем с Украиной.

Украинский журналист спросил Спаллетти про «Зенит», поинтересовавшись у него, насколько правильно было поздравлять с чемпионством команду из России.

«В том составе до сих пор много игроков, которых я тренировал, их нынешний тренер был в моей команде, президент тот же, с которым я работал в то время.

Я получил поздравление с победой в чемпионате Италии [во главе «Наполи»] и почувствовал, что ответить взаимностью – это меньшее, что я могу сделать.

Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен. Я ни с одним конфликтом не согласен.

Мы, итальянцы, поддерживаем всех людей, которые страдают в конфликтах, наши мысли – с теми семьями, которые не имеют никакого отношения к происходящему и просто хотят спокойно жить», – цитирует Спаллетти Football Italia.

Украина сыграет с Италией в понедельник, 20 ноября, в 22:45 мск на стадионе «Байера» в Леверкузене.

Сейчас у команд по 13 очков после 7 туров. Итальянцы выше благодаря дополнительным показателям.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.

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