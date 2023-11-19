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    • Украинский журналист задал Спаллетти провокационный вопрос о «Зените»

    Украинский журналист задал Спаллетти провокационный вопрос о «Зените»

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопросы на пресс-конференции перед матчем с Украиной.

    Украинский журналист спросил Спаллетти про «Зенит», поинтересовавшись у него, насколько правильно было поздравлять с чемпионством команду из России.

    «В том составе до сих пор много игроков, которых я тренировал, их нынешний тренер был в моей команде, президент тот же, с которым я работал в то время.

    Я получил поздравление с победой в чемпионате Италии [во главе «Наполи»] и почувствовал, что ответить взаимностью – это меньшее, что я могу сделать.

    Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен. Я ни с одним конфликтом не согласен.

    Мы, итальянцы, поддерживаем всех людей, которые страдают в конфликтах, наши мысли – с теми семьями, которые не имеют никакого отношения к происходящему и просто хотят спокойно жить», – цитирует Спаллетти Football Italia.

    • Украина сыграет с Италией в понедельник, 20 ноября, в 22:45 мск на стадионе «Байера» в Леверкузене.
    • Сейчас у команд по 13 очков после 7 туров. Итальянцы выше благодаря дополнительным показателям.
    • Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.

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    Источник: Sports.ru

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    19.11.2023 22:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7197

      Давид59 5 часов назад

      Интересно, о каких игроках (которых он тренировал) он говорит? Таких нет. Есть руководство и тренерский штаб (Аршавин, Анюков, Тимощук)?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7197

      Давид59 5 часов назад

      Спалетти молодец. Журналисты должны быть "кусачими". Это их работа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Айболид 6 часов назад

      Спалу надо было послать ... в окопы этого мудака .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -51

      Скай 7 часов назад

      х о х лы млять, ну, натуральные уроды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      WE ARE FOR PETER 14 часов назад

      Ну и ?

      1
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