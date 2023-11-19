«Спартак» поздравил Бабича с голом за Сербию и выходом на Евро-2024

В «Спартаке» отреагировали на результат Сербии в отборе Евро-2024.

Сегодня сборная сыграла вничью с Болгарией (2:2) и пробилась в финальную часть турнира. Решающий гол забил защитник московской команды Срджан Бабич.

«Срджан Бабич вывел сборную Сербии на Евро-2024! Наш защитник забил решающий гол в ничейном матче со сборной Болгарии на 82-й минуте. Первый гол Срджана за сборную. Первый выход сербов на Евро. Поздравляем!» – написала пресс-служба «Спартака».

?single