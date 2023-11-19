Карпин – Радимову: «А ты умирал в товарищеских матчах?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Владислава Радимова. Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что игрокам национальной команды трудно искать мотивацию в товарищеских играх.

– Радимов в одном из интервью сказал, что у вас было неформальное общение. Вы заметили, что одним из важных факторов является то, что сборная сейчас готовится непонятно к чему и это имеет определенное влияние.

– Разговор был про другое. О бывших футболистах, которые сейчас рассуждают о наших матчах. Я сказал: «Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил? Ты и все остальные, и я тоже в том числе».

Как мы все выходили на товарищеские матчи? При том, что мы готовились к конкретному соревнованию – чемпионату мира, чемпионату Европы или отборочным матчам.

Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах? И все наши специалисты, почему‑то это забывают.