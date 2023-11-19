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    Карпин – Радимову: «А ты умирал в товарищеских матчах?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Владислава Радимова. Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что игрокам национальной команды трудно искать мотивацию в товарищеских играх.

    – Радимов в одном из интервью сказал, что у вас было неформальное общение. Вы заметили, что одним из важных факторов является то, что сборная сейчас готовится непонятно к чему и это имеет определенное влияние.

    – Разговор был про другое. О бывших футболистах, которые сейчас рассуждают о наших матчах. Я сказал: «Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил? Ты и все остальные, и я тоже в том числе».

    Как мы все выходили на товарищеские матчи? При том, что мы готовились к конкретному соревнованию – чемпионату мира, чемпионату Европы или отборочным матчам.

    Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах? И все наши специалисты, почему‑то это забывают.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2023 18:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -51

      Скай 7 часов назад

      Валера, ты молодец, а этот б о мж и останется б о мжом.

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      Рейтинг: +15059

      playsh 17 часов назад

      В постели с Таней Радибуланов умирал пару раз,но в товарищеских связях.
      В официальных не потянул,поэтому расстались.

      1
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      Рейтинг: +2097

      Айболид > playsh 15 часов назад

      Сунуть рыло под чужое одеяло - любимая тема ?

      0
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      Рейтинг: +762

      Fju-2 18 часов назад

      Странный вопрос. Во время товарищеского матча Зенит - Малага, Радимов чуть не умер после потасовки с Риксеном.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5483

      Ziklop 19 часов назад

      Влад и в официальных играх не умирал на поле, ленивый понторез, редко когда пахал на полную! у них со Смоловым понты на первом месте!

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