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    Карпин высказался о матче России с Кубой

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кубой.

    «Есть надежда, что будет полный стадион. Для ребят важно сыграть, во‑первых, в России, во‑вторых – при своих болельщиках. Это придает ответственности, сил. Матч с Камеруном – лишнее тому подтверждение.

    Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба – это равнозначная Камеруну сборная. Но сыграть в России при своих болельщиках – важно», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20683

      ilichkadr 1 час назад

      Если кубинцы приедут с лозунгом Patria o muerte (Родина или смерть!), то Валере мало не покажется.

      1
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      Рейтинг: +25335

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если кубинцы не замёрзнут, может и сюрприз преподнесут.

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