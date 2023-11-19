Карпин высказался о матче России с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кубой.

«Есть надежда, что будет полный стадион. Для ребят важно сыграть, во‑первых, в России, во‑вторых – при своих болельщиках. Это придает ответственности, сил. Матч с Камеруном – лишнее тому подтверждение.

Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба – это равнозначная Камеруну сборная. Но сыграть в России при своих болельщиках – важно», – сказал Карпин.