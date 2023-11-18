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    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Нефтчи»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Нефтчи».

    Российская команда проиграла в Баку со счетом 1:2. Дубль сделал экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов.

    – Можно ли выделить какие‑то позитивные моменты после поражения от «Нефтчи»?

    – В целом игра и существует для того, чтобы получать представление о том, в какой форме находятся футболисты. Мы его получили. Это самое важное. Жаль, что Мантуан получил повреждение, а в остальном – хорошая товарищеская игра.

    – Дух соперничества соответствовал товарищеской игре или скорее это было настоящее противостояние?

    – Любой спортсмен не хочет проигрывать. Матч был боевым, было много единоборств, даже затяжки времени. Сегодня «Нефтчи» оказался более удачливым.

    – Голы Мирзова – его индивидуальное мастерство или результат планомерного давления «Нефтчи»?

    – Любой гол в той или иной степени – это как мастерство игрока, так и ошибки обороны. Этот случай не исключение. С одной стороны, хорошая игра Мирзова. С другой, наши защитники в этих ситуациях действовали нехорошо.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2023 22:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +772

      Азбука 5 часов назад

      Хоть Зенит-2 посмотрели на ТВ.

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      Рейтинг: +1037

      The only one 8 часов назад

      Ничего страшного, скупят по России и за рубежом за зиму ещё на один два состава игроков, смотришь веснов и ничейку с Нефтчи сгоняют.

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      Рейтинг: +2092

      Айболид > The only one 6 часов назад

      Отвечаешь ?

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      Рейтинг: +1037

      The only one > Айболид 1 час назад

      тебе?

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      Рейтинг: +661

      arrivalgist 9 часов назад

      Так я и не понял зачем эта игра нужна была для Зенита. И это не игра вовсе, и даже не тренировка, так, расслабиться, походить по полю, мяч попинать . Никакого смысла.

      0
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      Рейтинг: +10

      Аndrei 10 часов назад

      Такая команда, как Зенит должна без лишних усилий делать результат.застоявшийся штаб команды уже ничего не предпринимает и бросает все на самотёк,надеясь на русский авось.

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      Рейтинг: +5523

      neveldomha 16 часов назад

      Ну чего съездили в Баку, прогрелись. Не в Питере же лёд грызть.

      1
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      Рейтинг: +1037

      The only one 16 часов назад

      Вот как то так...

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      Рейтинг: +3265

      АЛЕКС 58 18 часов назад

      Сильдереич,съешь хоть один кусочек свининки,может оправдываться научишься.

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      Рейтинг: +3115

      ScarlettOgusania > АЛЕКС 58 5 часов назад

      у Сельдереича вчера мозг припух, кого в ворота ставить, одного дырявого заменил на другого, от третьего гола в конце матча спас)

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      Рейтинг: +5477

      Ziklop 19 часов назад

      молодые ленивые защитники, по второму голу Чернов-супер шланг бросил игрока и смотрел что тот делает!

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