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Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Нефтчи»

18 ноября 2023, 22:39
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Нефтчи».

Российская команда проиграла в Баку со счетом 1:2. Дубль сделал экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов.

– Можно ли выделить какие‑то позитивные моменты после поражения от «Нефтчи»?

– В целом игра и существует для того, чтобы получать представление о том, в какой форме находятся футболисты. Мы его получили. Это самое важное. Жаль, что Мантуан получил повреждение, а в остальном – хорошая товарищеская игра.

– Дух соперничества соответствовал товарищеской игре или скорее это было настоящее противостояние?

– Любой спортсмен не хочет проигрывать. Матч был боевым, было много единоборств, даже затяжки времени. Сегодня «Нефтчи» оказался более удачливым.

– Голы Мирзова – его индивидуальное мастерство или результат планомерного давления «Нефтчи»?

– Любой гол в той или иной степени – это как мастерство игрока, так и ошибки обороны. Этот случай не исключение. С одной стороны, хорошая игра Мирзова. С другой, наши защитники в этих ситуациях действовали нехорошо.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Ziklop
1700339127
молодые ленивые защитники, по второму голу Чернов-супер шланг бросил игрока и смотрел что тот делает!
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АЛЕКС 58
1700341564
Сильдереич,съешь хоть один кусочек свининки,может оправдываться научишься.
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neveldomha
1700350100
Ну чего съездили в Баку, прогрелись. Не в Питере же лёд грызть.
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Аndrei
1700372641
Такая команда, как Зенит должна без лишних усилий делать результат.застоявшийся штаб команды уже ничего не предпринимает и бросает все на самотёк,надеясь на русский авось.
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arrivalgist
1700373167
Так я и не понял зачем эта игра нужна была для Зенита. И это не игра вовсе, и даже не тренировка, так, расслабиться, походить по полю, мяч попинать . Никакого смысла.
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Азбука
1700389357
Хоть Зенит-2 посмотрели на ТВ.
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Ваван-Смирнов-google
1700417887
С такоц молодёжкой у Зенита нет будущего . Кривоногие дебилы не видящие кроме бабла нихера . Не зря Семак их не допускает в основу.
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