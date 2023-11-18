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    • Главный тренер «Аланьяспора» сказал, что не хочет видеть в команде Дзюбу

    Главный тренер «Аланьяспора» сказал, что не хочет видеть в команде Дзюбу

    Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке допустил подписание российских футболистов в свою команду. При этом он выступил против перехода форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – В последних матчах дела у нашей команды идут не лучшим образом, мы проигрываем. В последней игре уступили дома «Газиантепу» (0:3), а впереди нас ждет «Галатасарай».

    – Быть может, вам нужно купить несколько российских футболистов, чтобы дела пошли в гору?

    – Ха, вполне возможно. Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий – как видите, много вакантных позиций.

    – Дзюбу взяли бы?

    – Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.11.2023 20:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +530

      TIMOTHY 22 часа назад

      Тебя скоро снимут с тренеров балаболка) будешь как Шалимов мыкаться) матч ТВ у вас нету, совсем пропадешь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2906

      Suvorov71 > TIMOTHY 21 час назад

      ну ты вонь не пропал, тебя помойка кормит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +530

      TIMOTHY > Suvorov71 21 час назад

      Меня не интересуют мальчики! Отстань голубоглазый...иди к шахте

      1
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      ...
      Рейтинг: +2906

      Suvorov71 > TIMOTHY 20 часов назад

      А МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ ДЕВОЧКИ ВРОДЕ ТЕБЯ, ПРАВДА ОТ ТЕБЯ ВОНЯЕТ И Я ТАКИХ НЕ ЧПОКАЮ

      0
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