Главный тренер «Аланьяспора» сказал, что не хочет видеть в команде Дзюбу

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке допустил подписание российских футболистов в свою команду. При этом он выступил против перехода форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– В последних матчах дела у нашей команды идут не лучшим образом, мы проигрываем. В последней игре уступили дома «Газиантепу» (0:3), а впереди нас ждет «Галатасарай».

– Быть может, вам нужно купить несколько российских футболистов, чтобы дела пошли в гору?

– Ха, вполне возможно. Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий – как видите, много вакантных позиций.

– Дзюбу взяли бы?

– Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?