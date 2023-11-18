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Главный тренер «Аланьяспора» сказал, что не хочет видеть в команде Дзюбу

18 ноября 2023, 20:36

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке допустил подписание российских футболистов в свою команду. При этом он выступил против перехода форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

– В последних матчах дела у нашей команды идут не лучшим образом, мы проигрываем. В последней игре уступили дома «Газиантепу» (0:3), а впереди нас ждет «Галатасарай».

– Быть может, вам нужно купить несколько российских футболистов, чтобы дела пошли в гору?

– Ха, вполне возможно. Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий – как видите, много вакантных позиций.

– Дзюбу взяли бы?

– Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Аланьяспор Зенит Дзюба Артем
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