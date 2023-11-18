«Безумие Абаскаля»: Нагучев – об игровой модели «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что у «Спартака» при Гильермо Абаскале нет четкой игровой модели.

«Краснодар», «Зенит», «Спартак»! Такая итоговая расстановка. «Краснодар» – чемпион! У «Спартака» хаотичная трансферная политика. Пример: два соперника – два вектора.

Первый – ЦСКА. У них есть тренер, нет игроков, они все болеют, но у тренера есть игровая модель. Кого бы ты ни вытащил с позиции и кого бы ни поставил, они знают как действовать, у них есть игровые принципы.

У Гильермо Абаскаля безумие! Это картина Сальвадора Дали. У них текут часы! (картина «Постоянство памяти») И дальше фиг знает что происходит! Иногда это очень красиво, шедеврально, а иногда это безумие.

Матч против «Пари НН» в Кубке – это безумие. А вот последняя игра [с «Ростовом» (2:1)] достаточно хорошая. Так от чего отталкиваться? Мы не знаем. И не знаем не только мы.

У «Спартака» не определена игровая модель. У него же чемпионского в 2017 году она была определена», – сказал Нагучев.