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    • «Безумие Абаскаля»: Нагучев – об игровой модели «Спартака»

    «Безумие Абаскаля»: Нагучев – об игровой модели «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что у «Спартака» при Гильермо Абаскале нет четкой игровой модели.

    «Краснодар», «Зенит», «Спартак»! Такая итоговая расстановка. «Краснодар» – чемпион! У «Спартака» хаотичная трансферная политика. Пример: два соперника – два вектора.

    Первый – ЦСКА. У них есть тренер, нет игроков, они все болеют, но у тренера есть игровая модель. Кого бы ты ни вытащил с позиции и кого бы ни поставил, они знают как действовать, у них есть игровые принципы.

    У Гильермо Абаскаля безумие! Это картина Сальвадора Дали. У них текут часы! (картина «Постоянство памяти») И дальше фиг знает что происходит! Иногда это очень красиво, шедеврально, а иногда это безумие.

    Матч против «Пари НН» в Кубке – это безумие. А вот последняя игра [с «Ростовом» (2:1)] достаточно хорошая. Так от чего отталкиваться? Мы не знаем. И не знаем не только мы.

    У «Спартака» не определена игровая модель. У него же чемпионского в 2017 году она была определена», – сказал Нагучев.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
    • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Нагучев ты кто такой вообще. Ты тренер, эксперт или еще кто-то, кто может давать советы, ты говорящая голова и довольно низкого качества на газ тв. нахватавшая вершков и мнящая себя экспертом. Каждый суслик мнит себя аграномом.

      1
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      Рейтинг: +12204

      ivany4 5 часов назад

      И после этого они будут спорить кому давать ТЕФИ а кому нет. Вот показатель уровня "эксперта срач тв"! Чесслово, ясельная группа, штанишки на лямках.))
      Абаскалю только на русском осталось объяснить этим дуболомам свою концепцию развития команды и подходу к конкретной игре.

      3
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      Рейтинг: +8930

      nik55 5 часов назад

      сраный комментатор дает советы ?

      3
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      Рейтинг: +36585

      VVM1964 5 часов назад

      Матч против «Пари НН» в Кубке - УЖЕ НИЧЕГО НЕ РЕШАЛ, к нему надо относится как к тренировочному !!!

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      Рейтинг: +20645

      NewLife 6 часов назад

      Безумие - держать таких "специалистов" на матч тв.

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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > NewLife 2 часа назад

      Ну так это матч ТВ, а кто всего хозяин, вот и заказ

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