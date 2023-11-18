«Безумие Абаскаля»: Нагучев – об игровой модели «Спартака»

Нагучев ты кто такой вообще. Ты тренер, эксперт или еще кто-то, кто может давать советы, ты говорящая голова и довольно низкого качества на газ тв. нахватавшая вершков и мнящая себя экспертом. Каждый суслик мнит себя аграномом.
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что у «Спартака» при Гильермо Абаскале нет четкой игровой модели.
«Краснодар», «Зенит», «Спартак»! Такая итоговая расстановка. «Краснодар» – чемпион! У «Спартака» хаотичная трансферная политика. Пример: два соперника – два вектора.
Первый – ЦСКА. У них есть тренер, нет игроков, они все болеют, но у тренера есть игровая модель. Кого бы ты ни вытащил с позиции и кого бы ни поставил, они знают как действовать, у них есть игровые принципы.
У Гильермо Абаскаля безумие! Это картина Сальвадора Дали. У них текут часы! (картина «Постоянство памяти») И дальше фиг знает что происходит! Иногда это очень красиво, шедеврально, а иногда это безумие.
Матч против «Пари НН» в Кубке – это безумие. А вот последняя игра [с «Ростовом» (2:1)] достаточно хорошая. Так от чего отталкиваться? Мы не знаем. И не знаем не только мы.
У «Спартака» не определена игровая модель. У него же чемпионского в 2017 году она была определена», – сказал Нагучев.
- «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
- В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».