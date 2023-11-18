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  • «Безумие Абаскаля»: Нагучев – об игровой модели «Спартака»

«Безумие Абаскаля»: Нагучев – об игровой модели «Спартака»

18 ноября 2023, 11:34
7

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что у «Спартака» при Гильермо Абаскале нет четкой игровой модели.

«Краснодар», «Зенит», «Спартак»! Такая итоговая расстановка. «Краснодар» – чемпион! У «Спартака» хаотичная трансферная политика. Пример: два соперника – два вектора.

Первый – ЦСКА. У них есть тренер, нет игроков, они все болеют, но у тренера есть игровая модель. Кого бы ты ни вытащил с позиции и кого бы ни поставил, они знают как действовать, у них есть игровые принципы.

У Гильермо Абаскаля безумие! Это картина Сальвадора Дали. У них текут часы! (картина «Постоянство памяти») И дальше фиг знает что происходит! Иногда это очень красиво, шедеврально, а иногда это безумие.

Матч против «Пари НН» в Кубке – это безумие. А вот последняя игра [с «Ростовом» (2:1)] достаточно хорошая. Так от чего отталкиваться? Мы не знаем. И не знаем не только мы.

У «Спартака» не определена игровая модель. У него же чемпионского в 2017 году она была определена», – сказал Нагучев.

  • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
  • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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NewLife
1700300647
Безумие - держать таких "специалистов" на матч тв.
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VVM1964
1700303034
Матч против «Пари НН» в Кубке - УЖЕ НИЧЕГО НЕ РЕШАЛ, к нему надо относится как к тренировочному !!!
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nik55
1700305257
сраный комментатор дает советы ?
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ivany4
1700305883
И после этого они будут спорить кому давать ТЕФИ а кому нет. Вот показатель уровня "эксперта срач тв"! Чесслово, ясельная группа, штанишки на лямках.)) Абаскалю только на русском осталось объяснить этим дуболомам свою концепцию развития команды и подходу к конкретной игре.
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шахта Заполярная
1700310263
Нагучев ты кто такой вообще. Ты тренер, эксперт или еще кто-то, кто может давать советы, ты говорящая голова и довольно низкого качества на газ тв. нахватавшая вершков и мнящая себя экспертом. Каждый суслик мнит себя аграномом.
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momwig_
1700326124
Рома, Вы - мой кумир! Я так же хотел бы, них.ра не понимая в предмете, быть в полном шоколаде. Но у меня профессия другая, моё них.ра сильно аукнулось бы работодателю. А у Вас - как будто так и надо. Причем - что ни скажи. Губерниев, например - он ведь ещё дебильнее Вас, и намного - а в каком порядке...
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oyabun
1700335520
Кто еще тут не обсуждал Спартак? Осталось только Бузову спросить..
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