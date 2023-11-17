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    • Аршавин рассказал забавную историю о праздновании «Зенитом» чемпионства-2007

    Аршавин рассказал забавную историю о праздновании «Зенитом» чемпионства-2007

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, как команда праздновала свое первое российское чемпионство в 2007 году.

    «Чемпионство 2007 было первым и знаковым для «Зенита» – было огромное торжество. Праздновали так, что я потерялся на Сенной площади, ха-ха!

    Как так получилось? В городе были толпы болельщиков «Зенита», и когда мы вышли к ним из автобуса, то я просто-напросто слился с толпой. Меня забыли и поехали праздновать дальше. Ну ничего страшного: скоро в команде заметили пропажу, вернулись на Сенную и затолкали меня обратно в автобус», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» 16 лет назад оформил титул в последнем туре в матче против «Сатурна».
    • По итогам 30-го тура чемпионом мог стать «Спартак».
    • Тренером «Зенита» в 2007 году был Дик Адвокаат.

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    Источник: Sport24

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    17.11.2023 22:43
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