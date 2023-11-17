Аршавин рассказал забавную историю о праздновании «Зенитом» чемпионства-2007

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, как команда праздновала свое первое российское чемпионство в 2007 году.

«Чемпионство 2007 было первым и знаковым для «Зенита» – было огромное торжество. Праздновали так, что я потерялся на Сенной площади, ха-ха!

Как так получилось? В городе были толпы болельщиков «Зенита», и когда мы вышли к ним из автобуса, то я просто-напросто слился с толпой. Меня забыли и поехали праздновать дальше. Ну ничего страшного: скоро в команде заметили пропажу, вернулись на Сенную и затолкали меня обратно в автобус», – сказал Аршавин.