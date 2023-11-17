Черчесов рассказал, о каких моментах карьеры жалеет

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, о чем жалеет.

«Никогда ни о чeм не жалею. Принимаешь решение с теми мыслями, мозгами, которые были в тот момент. Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть – сделано и сделано.

Ошибка, которая живeт со мной? В моeм понимании ошибка не то, что ты сделал, а что повторил», – сказал Черчесов.