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    Черчесов рассказал, о каких моментах карьеры жалеет

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, о чем жалеет.

    «Никогда ни о чeм не жалею. Принимаешь решение с теми мыслями, мозгами, которые были в тот момент. Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть – сделано и сделано.

    Ошибка, которая живeт со мной? В моeм понимании ошибка не то, что ты сделал, а что повторил», – сказал Черчесов.

    • Сборная России при Черчесове вылетела с ЧМ-2018 в четвертьфинале от Хорватии.
    • После сборной тренер работал в «Ференцвароше», который выводил в плей-офф Лиги Европы.
    • Черчесов без работы с июля.

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    Источник: Metaratings

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    17.11.2023 21:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      hdidneld 20 часов назад

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