Черчесов рассказал, о каких моментах карьеры жалеет

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, о чем жалеет.
«Никогда ни о чeм не жалею. Принимаешь решение с теми мыслями, мозгами, которые были в тот момент. Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть – сделано и сделано.
Ошибка, которая живeт со мной? В моeм понимании ошибка не то, что ты сделал, а что повторил», – сказал Черчесов.
- Сборная России при Черчесове вылетела с ЧМ-2018 в четвертьфинале от Хорватии.
- После сборной тренер работал в «Ференцвароше», который выводил в плей-офф Лиги Европы.
- Черчесов без работы с июля.
Источник: Metaratings