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    • Реакция спасенного отца Луиса Диаса на дубль сына в ворота сборной Бразилии

    Реакция спасенного отца Луиса Диаса на дубль сына в ворота сборной Бразилии

    Отец нападающего сборной Колумбии и «Ливерпуля» Луиса Диаса посетил домашний матч с участием своего сына против Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Форвард забил два гола во втором тайме, что принесло его команде волевую победу со счетом 2:1.

    Отец футболиста Луис Мануэль Диас был похищен в конце октября в Барранкасе.

    Он провел в плену 13 дней и был освобожден несколько дней назад.

    • Колумбия занимает третье место в южноамериканском отборе с 9 очками после 5 матчей.
    • Она остается единственной командой, не проигравшей ни одной встречи – у нее две победы и три ничьи.

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    Источник: Телеграм-канал Бомба, честно говоря

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    17.11.2023 13:01
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