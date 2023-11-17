Реакция спасенного отца Луиса Диаса на дубль сына в ворота сборной Бразилии

Отец нападающего сборной Колумбии и «Ливерпуля» Луиса Диаса посетил домашний матч с участием своего сына против Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Форвард забил два гола во втором тайме, что принесло его команде волевую победу со счетом 2:1.

Отец футболиста Луис Мануэль Диас был похищен в конце октября в Барранкасе.

Он провел в плену 13 дней и был освобожден несколько дней назад.