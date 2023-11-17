Карраскаль высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о том, способна ли его команда выиграть чемпионата России сезона-2023/24.

«Это наша цель. Думаю, если мы улучшим некоторые моменты, укрепим победный менталитет, то сможем бороться за самые высокие места. У нас хорошая команда, есть все для этого. Нужно только немного времени на адаптацию новых игроков. У нас их немало, в том числе из Латинской Америки.

Мы постараемся вклиниться в борьбу «Краснодара» с «Зенитом». Для этого нужно в каждой игре настраиваться только на победу», – сказал Карраскаль.