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    • Карраскаль высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке

    Карраскаль высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о том, способна ли его команда выиграть чемпионата России сезона-2023/24.

    «Это наша цель. Думаю, если мы улучшим некоторые моменты, укрепим победный менталитет, то сможем бороться за самые высокие места. У нас хорошая команда, есть все для этого. Нужно только немного времени на адаптацию новых игроков. У нас их немало, в том числе из Латинской Америки.

    Мы постараемся вклиниться в борьбу «Краснодара» с «Зенитом». Для этого нужно в каждой игре настраиваться только на победу», – сказал Карраскаль.

    • «Динамо» находится на третьем месте в РПЛ после первого круга с 25 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.
    • В составе бело-голубых Карраскаль в этом сезоне провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2023 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jfuenldn 17 ноября, 14:37

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