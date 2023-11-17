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    • Карраскаль – о конфликтах в ЦСКА: «Разногласия были только с одним человеком»

    Карраскаль – о конфликтах в ЦСКА: «Разногласия были только с одним человеком»

    Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о наличии конфликтов в период его выступлений за ЦСКА.

    «Конфликтов в ЦСКА не было. Не хочу обсуждать это, разногласия были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было. Я искал место с хорошей атмосферой, где был бы действительно нужен», – сказал Карраскаль.

    • Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года.
    • В составе бело-голубых колумбиец провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2023 12:22
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