Только 2 футболиста забили больше голов в 2023 году, чем Роналду

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 46-й гол в 2023-м календарном году.

Он отличился в матче 9-го тура отбора Евро-2024 против Лихтенштейна (2:0) и побил два рекорда.

46 мячей за клуб и сборную во всех турнирах – это третий результат в 2023-м году.

Чаще Роналду забивали только Эрлинг Холанд (48 голов за «Манчестер Сити» и Норвегию) и Гарри Кейн (47 голов за «Тоттенхэм», «Баварию» и Англию).

У нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе 43 гола в текущем году.

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