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    Бекхэм рассказал, какой подарок сделал для США

    Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм отметил важность перехода Лионеля Месси в клуб МЛС.

    «По-прежнему не верится, что лучший футболист в мире играет за нас. Я очень горжусь этим. Мы всегда знали, что трансфер Лео будет нашим подарком США и МЛС.

    Такие футболисты меняют игру и вдохновляют новое поколение. Конечно, мы хотим выигрывать трофеи, стать лучшими в лиге.

    Но одной из причин, по которой мы подписали его, было желание вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Этот аспект очень важен для нас», – сказал Бекхэм.

    • Месси перебрался в МЛС летом после истечения контракта с «ПСЖ».
    • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.

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    Источник: Goal

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    16.11.2023 20:18
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