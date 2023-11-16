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    Хавбек «Реала» выбыл на два месяца из-за травмы

    Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит около двух месяцев из-за растяжения связок правого колена. По данным As, игроку предстоят дополнительные обследования для уточнения диагноза.

    21-летний Камавинга получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.

    • В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах.
    • Сборная Франции сыграет 18 ноября с Гибралтаром дома и 21 ноября с Грецией в гостях в отборе Евро-2024.

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    Источник: As

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    16.11.2023 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Bluetooz 7 часов назад

      Только Дембель перестал ломаться, так стал других ломать

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