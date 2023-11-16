Хавбек «Реала» выбыл на два месяца из-за травмы

Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит около двух месяцев из-за растяжения связок правого колена. По данным As, игроку предстоят дополнительные обследования для уточнения диагноза.

21-летний Камавинга получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.