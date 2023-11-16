Хавбек «Реала» выбыл на два месяца из-за травмы

Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит около двух месяцев из-за растяжения связок правого колена. По данным As, игроку предстоят дополнительные обследования для уточнения диагноза.
21-летний Камавинга получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.
- В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах.
- Сборная Франции сыграет 18 ноября с Гибралтаром дома и 21 ноября с Грецией в гостях в отборе Евро-2024.
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Источник: As