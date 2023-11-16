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    Рыжиков: «Золотой «Рубин» построили два человека»

    Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков назвал творцов лучшего периода в истории казанского клуба.

    – Каким было становление «золотого» «Рубина»?

    Его построили два человека – Сайманов и Бердыев. Курбан Бекиевич составил список игроков, из которых намеревался сделать костяк команды, чтобы пошуметь в лиге. А Сайманов собирал и объединял эту команду.

    Наши победы шли по накатанной. Да, были пробуксовки, но в один момент мы поняли, что можем. Тренер нас поддерживал и подстeгивал.

    • Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год.
    • Он выиграл с командой 5 трофеев – 2 чемпионства, 1 Кубок и 2 Суперкубка России.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2023 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 15 часов назад

      Мощная была команда, которая возникла практически из ничего.

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 16 часов назад

      Да, уж.........
      Раньше были времена,
      А теперь - мгновенья
      Раньше поднимался х ..,
      А теперь - давление...

      А. Твардовский

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