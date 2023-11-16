Рыжиков: «Золотой «Рубин» построили два человека»

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков назвал творцов лучшего периода в истории казанского клуба.

– Каким было становление «золотого» «Рубина»?

– Его построили два человека – Сайманов и Бердыев. Курбан Бекиевич составил список игроков, из которых намеревался сделать костяк команды, чтобы пошуметь в лиге. А Сайманов собирал и объединял эту команду.

Наши победы шли по накатанной. Да, были пробуксовки, но в один момент мы поняли, что можем. Тренер нас поддерживал и подстeгивал.

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год.

Он выиграл с командой 5 трофеев – 2 чемпионства, 1 Кубок и 2 Суперкубка России.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?