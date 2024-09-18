«Сокол» уволил Рыжикова через два месяца после назначения

Сергей Рыжиков официально покинул пост главного тренера казанского «Сокола».

«Причина отставки Сергея Викторовича – неудовлетворительный спортивный результат. Тренерский штаб принимал команду, когда мы были в четырeх очках от лидера. Была поставлена чeткая задача тренерскому штабу – выход в серебро.

За второй круг чемпионата команда не только не сумела обыграть прямых конкурентов, но и сыграла вничью с «Акроном-2», уступила «Ладе-Тольятти». Задача стояла по выходу в серебро, но после этого отдалилась от нас ещe дальше.

Нет, отставка не связана с интервью, которое ранее Рыжиков дал «Чемпионату». Связанно только с тем, что отдалились от задачи выйти в серебро», – сказал президент «Сокола» Тимур Калимуллин.

Рыжиков возглавлял команду с середины июля.

«Сокол» играет во Второй лиге (Дивизион Б, группа 4).

Казанцы занимают 3-е место с 39 очками в 21 туре. Отставание от лидера – 7 баллов.

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