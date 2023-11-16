В ЦСКА раскрыли размер первой зарплаты Акинфеева

Стало известно, сколько Игорь Акинфеев зарабатывал в ЦСКА в самом начале карьеры.

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся.

Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц. Ну то есть минимальный оклад на тот момент.

И он, повторю, немного сконфузился. Вот тогда он ничего не читал, просто подписал, немножко смутился и вышел из кабинета», – рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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