В ЦСКА раскрыли размер первой зарплаты Акинфеева

Это официальная зарплата. Ну а там премиальные, подъёмные, теневой оклад пиши раз в сто больше. Плюс на полном пансионе, служебная квартира, машина, медицина, страховка. Гыгыгы
Стало известно, сколько Игорь Акинфеев зарабатывал в ЦСКА в самом начале карьеры.
«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся.
Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц. Ну то есть минимальный оклад на тот момент.
И он, повторю, немного сконфузился. Вот тогда он ничего не читал, просто подписал, немножко смутился и вышел из кабинета», – рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
- Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?