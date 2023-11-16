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    В ЦСКА раскрыли размер первой зарплаты Акинфеева

    Стало известно, сколько Игорь Акинфеев зарабатывал в ЦСКА в самом начале карьеры.

    «Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся.

    Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц. Ну то есть минимальный оклад на тот момент.

    И он, повторю, немного сконфузился. Вот тогда он ничего не читал, просто подписал, немножко смутился и вышел из кабинета», – рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2023 08:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 18 часов назад

      Это официальная зарплата. Ну а там премиальные, подъёмные, теневой оклад пиши раз в сто больше. Плюс на полном пансионе, служебная квартира, машина, медицина, страховка. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      И чё? К чему новость

      2
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