Аршавин считает стратегию «Спартака» неконкурентной «Зениту»

Зато мы знаем стратегию Зенита купить лавочный хлам из Бразилии, как Алберто за 25 млн и зимой отпустить его бесплатно, и интересно кого за 15 лет ФК Зенит довел до старта через ДЮСШ и академию, ответ - НИКОГО, да и тот же Кузяев и Мостовой свалили из дубля в другие команды, где заиграли на ура и после этот Миллер заорал, что они наши, хотя до этого на поле не провели ни единой минуты и супер стратегия кормить зулусов
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин узнал стратегию «Спартака». Ее во время совместного эфира раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая.
«Они хотят все систематизировать. Вести как бизнес. А в футболе все равно есть эмоции. Они все хотят на бумажке с цифрами – в футбол играть как в крестики-нолики», – так Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» описал стратегию «Спартака».
«Хорошая информация. Значит, они пока не конкуренты. Если это так. Если они так хотят. Потому что футбол это не прямое отражение настоящего бизнеса», – отреагировал Аршавин.