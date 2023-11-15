Аршавин считает стратегию «Спартака» неконкурентной «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин узнал стратегию «Спартака». Ее во время совместного эфира раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Они хотят все систематизировать. Вести как бизнес. А в футболе все равно есть эмоции. Они все хотят на бумажке с цифрами – в футбол играть как в крестики-нолики», – так Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» описал стратегию «Спартака».

«Хорошая информация. Значит, они пока не конкуренты. Если это так. Если они так хотят. Потому что футбол это не прямое отражение настоящего бизнеса», – отреагировал Аршавин.