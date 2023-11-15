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    • Аршавин считает стратегию «Спартака» неконкурентной «Зениту»

    Аршавин считает стратегию «Спартака» неконкурентной «Зениту»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин узнал стратегию «Спартака». Ее во время совместного эфира раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая.

    «Они хотят все систематизировать. Вести как бизнес. А в футболе все равно есть эмоции. Они все хотят на бумажке с цифрами – в футбол играть как в крестики-нолики», – так Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» описал стратегию «Спартака».

    «Хорошая информация. Значит, они пока не конкуренты. Если это так. Если они так хотят. Потому что футбол это не прямое отражение настоящего бизнеса», – отреагировал Аршавин.

    • «Спартак» после 1-го круга РПЛ идет 6-м.
    • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.11.2023 23:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 19 часов назад

      Зато мы знаем стратегию Зенита купить лавочный хлам из Бразилии, как Алберто за 25 млн и зимой отпустить его бесплатно, и интересно кого за 15 лет ФК Зенит довел до старта через ДЮСШ и академию, ответ - НИКОГО, да и тот же Кузяев и Мостовой свалили из дубля в другие команды, где заиграли на ура и после этот Миллер заорал, что они наши, хотя до этого на поле не провели ни единой минуты и супер стратегия кормить зулусов

      1
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL > Skull_Boy 17 часов назад

      Ты чьих будешь знаток? Обзовись!И поговори за Лукойл спама,на одних неустойках тренеров многочисленных и агентам сотни миллионов ушло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Спартак это днище полное и системы у них нет никакой

      3
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    • ...
      Рейтинг: +570

      erybov1965 20 часов назад

      Возможно,так и есть.Но это лишь еще раз подтверждает,что просто футбол,как спорт- постепенно превращается в обычный бизнес,например как машиностроение.И эмоции тоже будут только за деньги.Будет все - за деньги.А это уже совсем не то.Когда,практически заранее,будет известен победитель.И конкуренции тоже не будет.Значит и развития не будет.

      0
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 20 часов назад

      Новости о Васе -плохише заканчиваются. Страсти по народной команде мощно и уверенно возвращают себе былое преимущество . На этом фсё.

      5
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 20 часов назад

      Стратегия? А вы не льстите? Там выглядывают за дверь раздевалки?

      0
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      Рейтинг: +2024

      Айболид 21 час назад

      Громче всех визжит "подружка гуглхромМихалыча - промквас 71-й" .

      2
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      Рейтинг: +976

      timon2401 22 часа назад

      да, футбол в России это не прямое отражение бизнеса, и не спортивное состязание, а клубы игрушки в руках своих "хозяевов"..чей хозяин богаче, тот и в дамках

      2
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      Рейтинг: +2024

      Айболид > timon2401 21 час назад

      Так вот почему Ростов проиграл .

      0
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      Рейтинг: +976

      timon2401 > Айболид 19 часов назад

      и поэтому тоже))

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 22 часа назад

      Фарм клуб Зенита не может быть конкурентом. Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 22 часа назад

      Ты даже не знаешь Палка в жопе, что у СПАРТАКА 4 звезды, а у помойки 2, да и то покупные, ведь вам уже спецы футбола обьяснили, что без смазных и без ПРОМКВАСА, прасто помойка, а с ними питерская помойка

      0
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 16 ноября, 00:42

      Это надо ж такую пургу запустить. Почему какая то Гурцкая знает и выдает секреты Спартака, а Аршавин делает глупые выводы. Уж кто катает вату, так это синит настолько, что зубы болят. Я уже писал, что игра поперек и назад всякими этими клавами - истеричками и боррелиозами (гандбол ногами) менее увлекательная, чем смотреть, как сохнет краска на заборе. Как раз Спартак играет бессистемно, поскольку Абасфальт все экспериментирует, но зато, несмотря на нестабильность игры, команду иногда посещает вдохновение.

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      Рейтинг: +901

      прабабушка краба > NewLife 16 ноября, 02:07

      да что за бред?
      "несмотря на нестабильность игры, команду иногда посещает вдохновение"
      какая нестабильность, какое иногда? Спартак должен играть с позиции силы. Всегда! Даже если команда играет вторым номером, от бороны, это должен быть её выбор, а не соперник заставил. и пока такие клоуны, как ты, ищут оправдания такой игре, ничего хорошего не будет. вы можете как угодно коверкать фамилии соперников, искать заговоры, но это не решит главной проблемы. а это стабильность. три матча выиграли и орут, мы чемпионы. так не работает. нам нужен сильный спартак! и рпл и даже мне, как болельщику Зенита!

      4
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > NewLife 23 часа назад

      А 3-1 счёт в Москве был,это вы выиграли или Зенит,не напомнишь!?) А исторический 7-1 а !?) Скромнее нужно вам быть после такого,а лучше молчать

      3
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 22 часа назад

      Вот он еще один клон помойного fakeid , сколько же он их развел помойный, а что то сам зашкерился у помойки

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