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  • Аршавин считает стратегию «Спартака» неконкурентной «Зениту»

Аршавин считает стратегию «Спартака» неконкурентной «Зениту»

15 ноября 2023, 23:34
7

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин узнал стратегию «Спартака». Ее во время совместного эфира раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Они хотят все систематизировать. Вести как бизнес. А в футболе все равно есть эмоции. Они все хотят на бумажке с цифрами – в футбол играть как в крестики-нолики», – так Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» описал стратегию «Спартака».

«Хорошая информация. Значит, они пока не конкуренты. Если это так. Если они так хотят. Потому что футбол это не прямое отражение настоящего бизнеса», – отреагировал Аршавин.

  • «Спартак» после 1-го круга РПЛ идет 6-м.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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NewLife
1700084520
Это надо ж такую пургу запустить. Почему какая то Гурцкая знает и выдает секреты Спартака, а Аршавин делает глупые выводы. Уж кто катает вату, так это синит настолько, что зубы болят. Я уже писал, что игра поперек и назад всякими этими клавами - истеричками и боррелиозами (гандбол ногами) менее увлекательная, чем смотреть, как сохнет краска на заборе. Как раз Спартак играет бессистемно, поскольку Абасфальт все экспериментирует, но зато, несмотря на нестабильность игры, команду иногда посещает вдохновение.
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timon2401
1700106960
да, футбол в России это не прямое отражение бизнеса, и не спортивное состязание, а клубы игрушки в руках своих "хозяевов"..чей хозяин богаче, тот и в дамках
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Дядя Серёжа
1700112738
Стратегия? А вы не льстите? Там выглядывают за дверь раздевалки?
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Цугундeр
1700113124
Новости о Васе -плохише заканчиваются. Страсти по народной команде мощно и уверенно возвращают себе былое преимущество . На этом фсё.
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erybov1965
1700113748
Возможно,так и есть.Но это лишь еще раз подтверждает,что просто футбол,как спорт- постепенно превращается в обычный бизнес,например как машиностроение.И эмоции тоже будут только за деньги.Будет все - за деньги.А это уже совсем не то.Когда,практически заранее,будет известен победитель.И конкуренции тоже не будет.Значит и развития не будет.
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Skull_Boy
1700118230
Зато мы знаем стратегию Зенита купить лавочный хлам из Бразилии, как Алберто за 25 млн и зимой отпустить его бесплатно, и интересно кого за 15 лет ФК Зенит довел до старта через ДЮСШ и академию, ответ - НИКОГО, да и тот же Кузяев и Мостовой свалили из дубля в другие команды, где заиграли на ура и после этот Миллер заорал, что они наши, хотя до этого на поле не провели ни единой минуты и супер стратегия кормить зулусов
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