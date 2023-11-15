Реакция Генича на оскорбления Губерниева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич продолжил полемику с коллегой Дмитрием Губерниевым.

Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты 2 репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.

В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».

Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губерниева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.

Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».

В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

«На один мой пост – настрочил десять. Восклицательных знаков больше, чем снега в ноябре. Еще и переходя на оскорбления. Главный объект зависти, ага.

Дмитрий Викторович, ты заслуженно номинирован, успокойся.

А мы, футбольные комментаторы, в очередной раз умоемся, и пойдем больше работать. Без восклицания и с пониманием, что нам никто не завидует. Адьос», – написал Генич.

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