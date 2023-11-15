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    Реакция Генича на оскорбления Губерниева

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич продолжил полемику с коллегой Дмитрием Губерниевым.

    • Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты 2 репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
    • В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
    • Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губерниева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.
    • Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».
    • В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».
    • Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

    «На один мой пост – настрочил десять. Восклицательных знаков больше, чем снега в ноябре. Еще и переходя на оскорбления. Главный объект зависти, ага.

    Дмитрий Викторович, ты заслуженно номинирован, успокойся.

    А мы, футбольные комментаторы, в очередной раз умоемся, и пойдем больше работать. Без восклицания и с пониманием, что нам никто не завидует. Адьос», – написал Генич.

    Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    15.11.2023 20:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю 19 часов назад

      Шнягин, так себе коментатор! Вечно какие-то сплетни во время матча собирает! И вообще мало профи осталось на срач тв. Всех обзывают, а эта удивительная программа Есть тема! Странно, почему это Вуди Анисимова не представили к награждению?!

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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 23 часа назад

      Биатлон давно без коммента смотрю под музыку из-за Губы...
      Но иногда и футбол, бывают достают комментаторы

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      Рейтинг: +266

      russkiisergei 15 ноября, 21:04

      Губерниев так долго не проживет!!!

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 20:59

      Генич сдал назад) смотри Генич, Губер это тебе не Дзюба ) зубы выбьет враз)

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      Рейтинг: +58

      СанСанычЯ 15 ноября, 20:33

      Губерниев! Ты ЧМО считающее себя супер комментатором! Супер комментатор должен уметь много и красиво говорить, а от того должен хорошо думать перед этим. Тут у тебя большие проблемы! То Славу Малафеева оговоришь, то Бузову до слез доведёшь, теперь на коллегах кичишся... Нет слов... Ты Чмо!

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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > СанСанычЯ 15 ноября, 20:37

      При этом комментатор и ведущий топ-уровня. Губер.

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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > СанСанычЯ 19 часов назад

      Что помойные львы, не понравилось! А когда вашу футбольную помойную команду тянут за уши? Я же говорил что творится у нас в стране, то на футбол переходит! Губер, обладатель ТЕФИ! Это пипец какой-то!!!!

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