Губерниев назвал коллегу с «Матч ТВ» «полным говном»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев продолжает спорить с футбольными коллегами насчет номинации на ТЭФИ.

Ранее Дмитрий Шнякин выразил недоумение, что не был включен в число номинантов на премию за финал ЧМ-2022.

Он его комментировал в паре с Романом Трушечкиным.

«Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное говно. Рома, держись!» – написал Губерниев.

До «Матч ТВ» Трушечкин и Губерниев работали вместе на телеканале «Спорт» («Россия 2»).

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