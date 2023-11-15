Губерниев назвал коллегу с «Матч ТВ» «полным говном»

Так на мяч ТВ одно гавно и собралось...бабы как женщины ещё ниче так,но в целом надо чистить эти Авгиевы конюшни
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев продолжает спорить с футбольными коллегами насчет номинации на ТЭФИ.
- Ранее Дмитрий Шнякин выразил недоумение, что не был включен в число номинантов на премию за финал ЧМ-2022.
- Он его комментировал в паре с Романом Трушечкиным.
«Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное говно. Рома, держись!» – написал Губерниев.
- До «Матч ТВ» Трушечкин и Губерниев работали вместе на телеканале «Спорт» («Россия 2»).
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