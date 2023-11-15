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    Губерниев назвал коллегу с «Матч ТВ» «полным говном»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев продолжает спорить с футбольными коллегами насчет номинации на ТЭФИ.

    • Ранее Дмитрий Шнякин выразил недоумение, что не был включен в число номинантов на премию за финал ЧМ-2022.
    • Он его комментировал в паре с Романом Трушечкиным.

    «Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное говно. Рома, держись!» – написал Губерниев.

    • До «Матч ТВ» Трушечкин и Губерниев работали вместе на телеканале «Спорт» («Россия 2»).

    Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс

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    Источник: Sport24

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    15.11.2023 15:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5369

      Каратель 7 часов назад

      Так на мяч ТВ одно гавно и собралось...бабы как женщины ещё ниче так,но в целом надо чистить эти Авгиевы конюшни

      0
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      Рейтинг: +16

      Arsen59 13 часов назад

      Вот и федеральный канал!Комментаторы поливают друг друга,но брызги по всей стране.Позорище,ни воспитанности,ни деликатности!

      0
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      Рейтинг: +15

      Yuri-Kudryavtsev-google 19 часов назад

      Биатлон - это же стратегия на дистанции. Цель нужно преследовать, а потом еще поразить и успеть вовремя, чтобы не опоздать. В футболе проще: что тренер сказал, то и делай. Тем более в составе команды. Или наоборот все? В футболе нужно думать, куда успеть к мячу, повозиться с ним красиво, побегать по полю туда-сюда. А в биатлоне ничего особенного: бежишь да стреляешь, тем более, что народ поддерживает на дистанции. В общем, статутуэток мало, а претендентов много, вот судьи и решили, что важнее то, что нужнее, а не красивее.

      0
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      Рейтинг: +12

      Nicknikls 19 часов назад

      Про губера, даже писАть не хочется...из фсех коментаторов самое последнее ЧМО!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      СанСанычЯ 15 ноября, 20:10

      Губерниев! Ты ЧМО считающее себя супер комментатором! Супер комментатор должен уметь много и красиво говорить, а от того должен хорошо думать перед этим. Тут у тебя большие проблемы! То Славу Малафеева оговоришь, то Бузову до слез доведёшь, теперь на коллегах кичишся... Нет слов... Ты Чмо!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Иван-Иванов-google > СанСанычЯ 23 часа назад

      Ты тоже чмо

      2
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      Рейтинг: +33

      Алимпаша-Геримов-yandex 15 ноября, 17:06

      шляпа

      0
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      Рейтинг: +61

      Vats 15 ноября, 16:46

      Потом опять переобуется, что это он датчанина имел ввиду

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25391

      bset > Vats 15 ноября, 16:54

      Ахахахаха. С пыльной полки воспоминание

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 15 ноября, 15:37

      Все вы там говно)

      11
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > NewLife 15 ноября, 17:21

      Даже Минин?)

      0
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      Рейтинг: +57

      bulls27 > vladik12 22 часа назад

      Минин нет. И Киримов хорошо комментирует Бундеслигу .

      1
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