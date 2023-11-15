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Губерниев назвал коллегу с «Матч ТВ» «полным говном»

15 ноября 2023, 15:31
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев продолжает спорить с футбольными коллегами насчет номинации на ТЭФИ.

  • Ранее Дмитрий Шнякин выразил недоумение, что не был включен в число номинантов на премию за финал ЧМ-2022.
  • Он его комментировал в паре с Романом Трушечкиным.

«Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное говно. Рома, держись!» – написал Губерниев.

  • До «Матч ТВ» Трушечкин и Губерниев работали вместе на телеканале «Спорт» («Россия 2»).

Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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NewLife
1700051843
Все вы там говно)
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Vats
1700055978
Потом опять переобуется, что это он датчанина имел ввиду
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Алим Терек
1700057179
шляпа
Ответить
СанСанычЯ
1700068258
Губерниев! Ты ЧМО считающее себя супер комментатором! Супер комментатор должен уметь много и красиво говорить, а от того должен хорошо думать перед этим. Тут у тебя большие проблемы! То Славу Малафеева оговоришь, то Бузову до слез доведёшь, теперь на коллегах кичишся... Нет слов... Ты Чмо!
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Nicknikls
1700118379
Про губера, даже писАть не хочется...из фсех коментаторов самое последнее ЧМО!!!
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Yuri-Kudryavtsev-google
1700118967
Биатлон - это же стратегия на дистанции. Цель нужно преследовать, а потом еще поразить и успеть вовремя, чтобы не опоздать. В футболе проще: что тренер сказал, то и делай. Тем более в составе команды. Или наоборот все? В футболе нужно думать, куда успеть к мячу, повозиться с ним красиво, побегать по полю туда-сюда. А в биатлоне ничего особенного: бежишь да стреляешь, тем более, что народ поддерживает на дистанции. В общем, статутуэток мало, а претендентов много, вот судьи и решили, что важнее то, что нужнее, а не красивее.
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Arsen59
1700139540
Вот и федеральный канал!Комментаторы поливают друг друга,но брызги по всей стране.Позорище,ни воспитанности,ни деликатности!
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Каратель помойников
1700161676
Так на мяч ТВ одно гавно и собралось...бабы как женщины ещё ниче так,но в целом надо чистить эти Авгиевы конюшни
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Виторио
1700188184
Дима, напинай Шлюпе.
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