Защитник ЦСКА: «Догоним и обгоним «Краснодар» и «Зенит»

Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Матвей Лукин заявил, что красно-синие станут чемпионами России в сезоне-2023/24.
– Первый круг чемпионата РПЛ позади. Как бы вы подвели его итоги?
– Какой-то неожиданности не было. Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.
– Как оцените выступление армейцев в первом круге?
– Это не моя задача. Сейчас для меня главное – развиваться. Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.
– Вас не смущает, что «Краснодар» и «Зенит» немного оторвались по очкам?
– Нет. Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.
– Смелое заявление.
– А у нас нет других задач.
– Но у ЦСКА не такая длинная скамейка, как у большинства ваших соперников. Не будет ли тяжеловато в этом плане бороться за первое место? Необходимо усиление.
– О покупках не ко мне вопрос. А так, мы бьемся в каждом матче и не думаем о скамейках или еще о чем-то.
– Стало ли сюрпризом, что «Краснодар» удержался на первой строчке таблицы или, судя по тому, как эта команда шла по турниру, все закономерно?
– «Краснодар» и в прошлом сезоне показывал очень хорошую игру. В финале Кубка России «быки» очень хорошо играли с ЦСКА. Это сильная команда с отличными исполнителями. Поэтому ее успехи не стали для меня неожиданностью.
– Думаете, что в этом сезоне чемпион сменится?
– Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА.