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Защитник ЦСКА: «Догоним и обгоним «Краснодар» и «Зенит»

15 ноября 2023, 12:23
19

Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Матвей Лукин заявил, что красно-синие станут чемпионами России в сезоне-2023/24.

– Первый круг чемпионата РПЛ позади. Как бы вы подвели его итоги?

– Какой-то неожиданности не было. Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

– Как оцените выступление армейцев в первом круге?

– Это не моя задача. Сейчас для меня главное – развиваться. Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

– Вас не смущает, что «Краснодар» и «Зенит» немного оторвались по очкам?

– Нет. Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.

– Смелое заявление.

– А у нас нет других задач.

– Но у ЦСКА не такая длинная скамейка, как у большинства ваших соперников. Не будет ли тяжеловато в этом плане бороться за первое место? Необходимо усиление.

– О покупках не ко мне вопрос. А так, мы бьемся в каждом матче и не думаем о скамейках или еще о чем-то.

– Стало ли сюрпризом, что «Краснодар» удержался на первой строчке таблицы или, судя по тому, как эта команда шла по турниру, все закономерно?

– «Краснодар» и в прошлом сезоне показывал очень хорошую игру. В финале Кубка России «быки» очень хорошо играли с ЦСКА. Это сильная команда с отличными исполнителями. Поэтому ее успехи не стали для меня неожиданностью.

– Думаете, что в этом сезоне чемпион сменится?

– Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА.

  • После первого круга красно-синие занимают пятое место в РПЛ с 25 очками. Столько же очков у расположившихся выше «Динамо» и «Крыльев Советов».
  • «Краснодар» лидирует в лиге с 32 очками, «Зенит» находится на второй позиции с 30 очками.

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Источник: Евро-Футбол.Ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Лукин Матвей
Комментарии (19)
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paracetamol
1700040797
Если обгоните, жопа голая видна будет всем!
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Красногвардейчик
1700041066
С такой маленькой обоймой, будет очень трудно......и нужны более сильные игроки чем Лукин
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Plyash
1700041655
Ну,ты чего губу-то раскатал,Матвеюшка.Краснодар ты,может быть,и достанешь... А вот Зенит тебе не по силам,за ним картель монополитический стоит,перешибёт хребет в раз.
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ivany4
1700041664
Молодец парень. Есть цель и задачи, и судя по играм они к ним стремятся.
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zenitforever2015
1700042116
Интересно , что Матвейка курит ?
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шахта Заполярная
1700042292
Рано бухать начал.
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serppion
1700044799
В мае Матвей будет говорить как старая лошадь после проигранной скачки: "Ну, не шмогла я, не шмогла..." Пижон он!
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sined1951
1700044838
Какое то убогое освещение нашего чемпионата. Берут интервью у молодого скамеечника, который и за команду толком ещё не играл. Кому нужно его сопливое мнение? Он может через год или 2 очутиться где-нибудь в Енисее и больше в премьер-лиге не появится. Парадокс!!!
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E5
1700045235
бл%ть, что он курит? даже если оборона востановится, с такой скамейкой первое место второй восьмерки обеспечено, про атаку не смысла говорить, это просто мебель, нет лидера на поле, Акинф не докричится до центра поля, ну типа Верблума или Дзаги чтоб ноги и своим и чужим отрывали. Эти ребятки Чалов, *****, Суперботный, нихера не лидеры их уровень был хорошо виден, на фоне Эджуки, Влашича, Языджи. Те же новые защитники, Вилиан, Мойзес видно что на голову превосходят любого в команде. Руководству глубоко пох..., на что они рассчитывают, когда видят что команда просаживается, а на скамейке Лукин, Кисляк, Тороп. Федот все время ноет о трансферах, Нае%ли его конечно знатно. Те же Крылья, Краснодар имеют ротацию, про Зенит, Локо, Спартак, молчу
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raritet
1700050326
Интересно, Лукин не родственник ли Хрущева. Тот в свое время тоже наобещал много чего, догнать и перегнать. Но правла не Краснодар и Зенит, а всего навсего, Америку...
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