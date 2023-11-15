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    Защитник ЦСКА: «Догоним и обгоним «Краснодар» и «Зенит»

    Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Матвей Лукин заявил, что красно-синие станут чемпионами России в сезоне-2023/24.

    – Первый круг чемпионата РПЛ позади. Как бы вы подвели его итоги?

    – Какой-то неожиданности не было. Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

    – Как оцените выступление армейцев в первом круге?

    – Это не моя задача. Сейчас для меня главное – развиваться. Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

    – Вас не смущает, что «Краснодар» и «Зенит» немного оторвались по очкам?

    – Нет. Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.

    – Смелое заявление.

    – А у нас нет других задач.

    – Но у ЦСКА не такая длинная скамейка, как у большинства ваших соперников. Не будет ли тяжеловато в этом плане бороться за первое место? Необходимо усиление.

    – О покупках не ко мне вопрос. А так, мы бьемся в каждом матче и не думаем о скамейках или еще о чем-то.

    – Стало ли сюрпризом, что «Краснодар» удержался на первой строчке таблицы или, судя по тому, как эта команда шла по турниру, все закономерно?

    – «Краснодар» и в прошлом сезоне показывал очень хорошую игру. В финале Кубка России «быки» очень хорошо играли с ЦСКА. Это сильная команда с отличными исполнителями. Поэтому ее успехи не стали для меня неожиданностью.

    – Думаете, что в этом сезоне чемпион сменится?

    – Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА.

    • После первого круга красно-синие занимают пятое место в РПЛ с 25 очками. Столько же очков у расположившихся выше «Динамо» и «Крыльев Советов».
    • «Краснодар» лидирует в лиге с 32 очками, «Зенит» находится на второй позиции с 30 очками.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    15.11.2023 12:23
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3837

      CSKA57 15 ноября, 22:46

      А ведья ему верю! Ну, хотя бы сегодня...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google 15 ноября, 20:38

      Он же псих, дайте ему галоперидол

      0
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      Рейтинг: +4334

      raritet 15 ноября, 15:12

      Интересно, Лукин не родственник ли Хрущева. Тот в свое время тоже наобещал много чего, догнать и перегнать. Но правла не Краснодар и Зенит, а всего навсего, Америку...

      3
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      Рейтинг: +712

      Alemann > raritet 15 ноября, 15:18

      Нет, это новый Мао ;)

      1
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      Рейтинг: +25391

      bset 15 ноября, 13:55

      Всех догоним и перегоним по количеству ничьих. Только чемпионаты ничейками не выигрываются

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      E5 15 ноября, 13:47

      бл%ть, что он курит? даже если оборона востановится, с такой скамейкой первое место второй восьмерки обеспечено, про атаку не смысла говорить, это просто мебель, нет лидера на поле, Акинф не докричится до центра поля, ну типа Верблума или Дзаги чтоб ноги и своим и чужим отрывали. Эти ребятки Чалов, *****, Суперботный, нихера не лидеры их уровень был хорошо виден, на фоне Эджуки, Влашича, Языджи. Те же новые защитники, Вилиан, Мойзес видно что на голову превосходят любого в команде. Руководству глубоко пох..., на что они рассчитывают, когда видят что команда просаживается, а на скамейке Лукин, Кисляк, Тороп. Федот все время ноет о трансферах, Нае%ли его конечно знатно. Те же Крылья, Краснодар имеют ротацию, про Зенит, Локо, Спартак, молчу

      2
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      Рейтинг: +978

      sined1951 15 ноября, 13:40

      Какое то убогое освещение нашего чемпионата. Берут интервью у молодого скамеечника, который и за команду толком ещё не играл. Кому нужно его сопливое мнение? Он может через год или 2 очутиться где-нибудь в Енисее и больше в премьер-лиге не появится. Парадокс!!!

      4
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      Рейтинг: +3829

      serppion 15 ноября, 13:39

      В мае Матвей будет говорить как старая лошадь после проигранной скачки: "Ну, не шмогла я, не шмогла..." Пижон он!

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 12:58

      Если сам Велик проигрывает Факелу,а армейцы с ним ,факелом,играют вничью,то да, тогда прямая дорога в чемпионы ЦСКА)

      1
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 15 ноября, 12:58

      Рано бухать начал.

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      Рейтинг: +609

      zenitforever2015 15 ноября, 12:55

      Интересно , что Матвейка курит ?

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > zenitforever2015 15 ноября, 12:57

      Он не дружит случайно с уголовником промесом)

      4
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > TIMOTHY 15 ноября, 14:54

      Тебе что, Промес в рот написал. Ты постоянно пытаешься на него стручок шевелить.

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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google > шахта Заполярная 15 ноября, 20:39

      Чернильница за ниггера
      впряглась)))

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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > wlad wm--google 15 ноября, 20:55

      Глупый клон, заменить.

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