Защитник ЦСКА: «Догоним и обгоним «Краснодар» и «Зенит»

Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Матвей Лукин заявил, что красно-синие станут чемпионами России в сезоне-2023/24.

– Первый круг чемпионата РПЛ позади. Как бы вы подвели его итоги?

– Какой-то неожиданности не было. Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется, как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

– Как оцените выступление армейцев в первом круге?

– Это не моя задача. Сейчас для меня главное – развиваться. Мы будем делать все возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

– Вас не смущает, что «Краснодар» и «Зенит» немного оторвались по очкам?

– Нет. Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды.

– Смелое заявление.

– А у нас нет других задач.

– Но у ЦСКА не такая длинная скамейка, как у большинства ваших соперников. Не будет ли тяжеловато в этом плане бороться за первое место? Необходимо усиление.

– О покупках не ко мне вопрос. А так, мы бьемся в каждом матче и не думаем о скамейках или еще о чем-то.

– Стало ли сюрпризом, что «Краснодар» удержался на первой строчке таблицы или, судя по тому, как эта команда шла по турниру, все закономерно?

– «Краснодар» и в прошлом сезоне показывал очень хорошую игру. В финале Кубка России «быки» очень хорошо играли с ЦСКА. Это сильная команда с отличными исполнителями. Поэтому ее успехи не стали для меня неожиданностью.

– Думаете, что в этом сезоне чемпион сменится?

– Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА.