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  • Титов назвал лучший матч 1-го круга РПЛ: «Уровень Лиги чемпионов»

Титов назвал лучший матч 1-го круга РПЛ: «Уровень Лиги чемпионов»

14 ноября 2023, 10:26
2

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил уровень игры в матче лидеров РПЛ «Зенита» и «Краснодара». Встреча между ними в 15-м туре закончилась вничью 1:1.

«Радует стабильность «Краснодара». «Зенит» немножко упустил этот момент, когда в начале сезона проигрывал – было много потерь очков. Сейчас они это наверстывают. Последний матч в Питере был решающим, возможно, для «Краснодара». Надо отметить наверно, что это самый боевой матч за весь первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Этот матч уровня еврокубка и даже, возможно, уровня Лиги чемпионов. Сопротивление было максимальным, что с одной стороны, что с другой, поэтому «Краснодар» показал, что наверно будет одним из главных претендентов, чтобы завоевать свое первое историческое чемпионство.

Но не будем сбрасывать со счетов «Зенит». «Зенит», конечно, будет делать все максимально возможное, чтобы в шестой раз подряд стать чемпионами. В принципе, все для этого есть. В отрезке до большой паузы надо чтоб и те, и эти постарались очков не терять, потому что и «Краснодар», и «Зенит» нащупали игру. Будет тяжело другим клубам – это и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартак», и «Локомотив», чтобы попробовать зацепиться, но это конкуренты уже немножко на будущее. Продолжение сезона будет интересным.

На каждом этапе были команды, которые можно отметить. Сейчас это наверно «Факел», который набрал больше всех очков за последние пять или шесть туров. До этого мне очень нравилась «Балтика» – команда, которая всегда играет в свой футбол, то есть это рука Игнашевича и его тренерского штаба. Хотелось бы, чтоб таких команд было больше. В начале сезона это был однозначно «Спартак», который выигрывал четыре матча из четырех и, казалось бы, вот оно – команда много забивала. Игра давалась легко, дальше что-то поломалось. На каждом отрезке есть свой клуб, который радовал глаз», – сказал Титов.

  • «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками в активе.
  • У «Зенита» 30 очков и второе место.
  • У «Динамо», «Крыльев Советов» и ЦСКА набрано по 25 очков, у «Спартака» и «Локомотива» – по 24.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Титов Егор
Комментарии (2)
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Купа Купыч
1699947404
Лучший матч Динамо-Локомотив, хотя и закончился 0:0.
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Каратель помойников
1699964648
Факел-Сочи гораздо интереснее был
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