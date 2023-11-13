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    • Аршавин объяснил отсутствие громких побед у российских команд на международной арене

    Аршавин объяснил отсутствие громких побед у российских команд на международной арене

    Андрей Аршавин считает слабым нынешнее поколение российских футболистов.

    – Ваше поколение пошумело на международной арене, лично вы перешли в лондонский «Арсенал», другие футболисты тоже переехали в Европу. Чем вы отличались от современных игроков?

    - Думаю, в марте или апреле 2008 года, еще до «бронзы» на чемпионате Европы, о нашем поколении тоже никто не говорил, что мы «выстрелим».

    – Но сложилось ведь иначе.

    - Да, было запоминающееся выступление на первенстве Европы, победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА.

    Почему сейчас такая плачевная ситуация? Да просто нет таких сильных игроков, как раньше.

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    Источник: «Российская газета»

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    13.11.2023 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1415

      Krics 13 ноября, 20:44

      А была ли бронза?

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