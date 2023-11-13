Аршавин объяснил отсутствие громких побед у российских команд на международной арене

Андрей Аршавин считает слабым нынешнее поколение российских футболистов.

– Ваше поколение пошумело на международной арене, лично вы перешли в лондонский «Арсенал», другие футболисты тоже переехали в Европу. Чем вы отличались от современных игроков?

- Думаю, в марте или апреле 2008 года, еще до «бронзы» на чемпионате Европы, о нашем поколении тоже никто не говорил, что мы «выстрелим».

– Но сложилось ведь иначе.

- Да, было запоминающееся выступление на первенстве Европы, победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Почему сейчас такая плачевная ситуация? Да просто нет таких сильных игроков, как раньше.