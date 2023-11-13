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    • «Рубин» не пропустил в пяти матчах подряд в РПЛ впервые с 2009-2010 годов

    «Рубин» не пропустил в пяти матчах подряд в РПЛ впервые с 2009-2010 годов

    Казанский «Рубин» провел пять матчей подряд без пропущенных голов в РПЛ впервые с 2009-2010 годов.

    Подопечные Рашида Рахимова не пропустили в матчах с «Ахматом» (1:0), ЦСКА (0:0), «Балтикой» (1:0), «Уралом» (1:0) и «Сочи» (2:0). В последний раз мяч влетал в сетку ворот казанцев в чемпионате России в игре 10-го тура с «Краснодаром» (0:2).

    В истории клуба была лишь одна более продолжительная серия матчей «на ноль» в чемпионатах России, которая состояла из семи игр в 2009-2010 годах. На тот момент команду возглавлял Курбан Бердыев.

    • После первого круга РПЛ «Рубин» располагается на восьмой позиции с 22 очками в активе.
    • Рахимов возглавляет казанский клуб с апреля этого года.

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    Источник: Телеграм-канал Opta Sports

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    13.11.2023 11:57
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