«Рубин» не пропустил в пяти матчах подряд в РПЛ впервые с 2009-2010 годов

Казанский «Рубин» провел пять матчей подряд без пропущенных голов в РПЛ впервые с 2009-2010 годов.

Подопечные Рашида Рахимова не пропустили в матчах с «Ахматом» (1:0), ЦСКА (0:0), «Балтикой» (1:0), «Уралом» (1:0) и «Сочи» (2:0). В последний раз мяч влетал в сетку ворот казанцев в чемпионате России в игре 10-го тура с «Краснодаром» (0:2).

В истории клуба была лишь одна более продолжительная серия матчей «на ноль» в чемпионатах России, которая состояла из семи игр в 2009-2010 годах. На тот момент команду возглавлял Курбан Бердыев.