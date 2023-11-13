Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой сказал, что первые 15 минут все решили в матче красно-белых с «Ростовом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Первые 15 минут и два быстрых гола сказались на «Ростове». Но меня больше бесят моменты с вратарями, когда они начинают разыгрывать. Другое дело, обидно, что во втором тайме «Ростов» выглядел лучше. Но все решили вот эти первые 15 минут. Нельзя допускать такие ошибки. Вратари, выбейте мяч на 50-60 метров и стойте, отдыхайте. Но нужно похвалить «Ростов», в конце он просто задушил «Спартак». Но нельзя так обжигаться.

Во втором тайме «Ростов» полностью переиграл «Спартак». Но фора в два мяча – это тяжело. Хотя и моменты у ростовчан были. Другое дело, что мяч летел то мимо, то в руку. Такое не прощают», – сказал Мостовой.

У «Спартака» голы забили Игнатов на 4-й минуте и Промес – на 15-й. У «Ростова» Осипенко на 81-й реализовал пенальти.

Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.

«Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

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