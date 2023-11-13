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    • Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

    Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

    Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой сказал, что первые 15 минут все решили в матче красно-белых с «Ростовом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

    «Первые 15 минут и два быстрых гола сказались на «Ростове». Но меня больше бесят моменты с вратарями, когда они начинают разыгрывать. Другое дело, обидно, что во втором тайме «Ростов» выглядел лучше. Но все решили вот эти первые 15 минут. Нельзя допускать такие ошибки. Вратари, выбейте мяч на 50-60 метров и стойте, отдыхайте. Но нужно похвалить «Ростов», в конце он просто задушил «Спартак». Но нельзя так обжигаться.

    Во втором тайме «Ростов» полностью переиграл «Спартак». Но фора в два мяча – это тяжело. Хотя и моменты у ростовчан были. Другое дело, что мяч летел то мимо, то в руку. Такое не прощают», – сказал Мостовой.

    • У «Спартака» голы забили Игнатов на 4-й минуте и Промес – на 15-й. У «Ростова» Осипенко на 81-й реализовал пенальти.
    • Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.
    • «Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2023 09:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 13 ноября, 11:36

      В РПЛ только два вратаря умеющих хорошо начать атаку - Акинфеев и Гильерме.

      1
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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 13 ноября, 11:14

      «Ростов», в конце он просто задушил «Спартак».
      По какому каналу смотрел? Там и гол забили, не в результате дурацкого пенальти, а после красивого прохода.
      "За что́ же, не боясь греха,
      Кукушка хвалит Петуха?
      За то, что хвалит он Кукушку."
      (Крылов актуален.)

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > sochi-2013 13 ноября, 11:20

      Крылов- это тот который поёт стюардесса по имени Жанна?

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      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > sochi-2013 13 ноября, 11:32

      "Красивый проход", ты же повтор из-за ростовских ворот первого гола не мог не видеть, так ? Ну и чья заслуга этого гола ?
      И, если бы не облажавшийся дважды Песьяков (а мог ещё со своей глупостью и третий привезти), то что бы такие, как ты сейчас "обсасывали" на ветках ?

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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Suvorov71 13 ноября, 12:23

      да и про "рюмку водки а столе" тоже он поёт .

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      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > MaxRnD 13 ноября, 12:47

      Ты осмысливать прочитанное можешь, или только пишешь?

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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > Suvorov71 13 ноября, 12:54

      Ведущий «Непутевые заметки».

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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > sochi-2013 13 ноября, 12:59

      Если не хватает извилин, чтобы свою "искромётную" иронию выразить так, чтобы она была доступна без двояких толкований, то может оно и писать тогда не надо ?

      Выражение : "Там и гол забили, не в результате дурацкого пенальти, а после красивого прохода."
      1. Может быть истолковано, как ирония в сторону Ростова
      2. Может быть истолковано, как восхищение игрой Спартака

      И ? Кто-то должен телепатически понимать полёт твоей глубокой мысли ?

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Айболид 13 ноября, 14:19

      Голова болит, рюмку водки, поет АллА с Филькой

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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > sochi-2013 13 ноября, 14:19

      Хороший ответ

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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > MaxRnD 13 ноября, 18:31

      Там просто вопрос Мостовому: Где он увидел, что «Ростов», в конце просто задушил «Спартак».?
      Я видел, что Спартак очень организованно стал играть по счету.
      Лично мне такая тактика не нравится, т.к. говорит о неуверенности в своих силах.

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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD 13 ноября, 10:13

      (с) Но меня больше бесят моменты с вратарями, когда они начинают разыгрывать

      Пока в воротах друг Валеры, такая херня будет продолжаться бесконечно ...

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > MaxRnD 13 ноября, 11:18

      И понять тебя можно, Спартаке такая же боль, как и у Ростова, не могут вратари без чудес, а главное их не учат их ошибки, они постоянно их повторяют

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      Рейтинг: +2805

      serglider 13 ноября, 09:27

      Зарема молчит или то же уже высказалась по-этому поводу?

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > serglider 13 ноября, 11:15

      она ждала когда ты о ней вспомнишь, а потом выскажется

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