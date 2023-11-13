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    Бубнов высказался о победе «Спартака» над «Ростовом»

    Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов сказал, что «Ростов» не ожидал мощной игры от «Спартака» в первые 15 минут и в этот момент красно-белые просто смяли соперника. В матче 15-го тура РПЛ столичная команда одержала победу со счетом 2:1.

    «После игры с «Локомотивом» у «Спартака» было хорошее настроение – играли в меньшинстве, но взяли очко. А могли и вообще победить в концовке. Абаскаль даже состав сохранил тот же, что играл против железнодорожников, только вместо дисквалифицированного Хлусевича поставил Зобнина. Но это футболисты примерно одного плана – Роман тоже в атаке остро играет, при обороне хорошо действует в отборе.

    В атаке тренерский штаб «Спартака», судя по всему, остановился на двух моделях игры: с центрфорвардом, когда выходит Соболев, и с «блуждающими» нападающими, как на этот раз. У «красно-белых» есть скоростные, мобильные игроки, которые создают хаос в обороне соперника. Против такой группы атаки очень тяжело играть. И этот расчет сработал – сперва Игнатов забил в самом начале встречи, а через несколько минут Промес удвоил преимущество.

    «Ростов» готовился играть на встречных курсах, но, вероятно, не ожидал, что соперник начнет так мощно. Фактически первые 15 минут определили ход всей игры, и «Спартак» в это время просто смял «Ростов», имея полное преимущество. Это были не просто пропущенные мячи для команды Карпина – по сути, эти голы стали психологическим ударом по ростовчанам.

    Гости пришли в себя в середине первого тайма, сумели выровнять встречу. Пошла скоростная игра, которая очень хорошо смотрелась – первый тайм пролетел незаметно. Затем пошли замены, не знаю, какую установку давал Абаскаль, но его команда организованно отошла назад и начала играть на контратаках. «Ростов» сильное давление оказывал, заставил соперника отбиваться и даже сумел заработать и реализовать пенальти. Но «Спартак» уберегся от ничейного исхода. Созданного в первые 15 минут задела для победы хватило», – написал Бубнов.

    • У «Спартака» голы забили Игнатов на 4-й минуте и Промес – на 15-й. У «Ростова» Осипенко на 81-й реализовал пенальти.
    • Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.
    • «Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

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    Источник: Sportbox.ru

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    13.11.2023 07:43
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 13 ноября, 12:28

      Теперь месяца два надрачивать будут на эту "виликую пабеду" . В госдуме вообще "праздник гуляют" , даже всякую ..ню выдумывать перестали .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 13 ноября, 11:14

      Всё правильно, только такая тактика - это не про медали. ""

      0
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      Рейтинг: -55

      Скай 13 ноября, 08:28

      Перефразируя Бубнова, можно сказать короче, Спартак сыграл на классе.

      0
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 07:49

      Позорная игра дворовой тушинской команды,переводя слова Бубнова на простой язык

      2
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 13 ноября, 07:47

      Отскочил если точно Спартак! Впрочем и уберегся тоже подойдут слова! Расскажи это бубен сектантам а то они поют визжат о великой победе спама))) а на самом деле еле спаслись играя на отбой

      2
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      Рейтинг: +1538

      Дубина > TIMOTHY 13 ноября, 08:04

      Стыдно за ростовский колхоз

      0
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      Рейтинг: +2805

      serglider > Дубина 13 ноября, 08:22

      Да, лаааадно...если посыпать голову пеплом, то должно быть стыдно за весь россейский футбол.

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