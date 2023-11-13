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Бубнов высказался о победе «Спартака» над «Ростовом»

13 ноября 2023, 07:43
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Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов сказал, что «Ростов» не ожидал мощной игры от «Спартака» в первые 15 минут и в этот момент красно-белые просто смяли соперника. В матче 15-го тура РПЛ столичная команда одержала победу со счетом 2:1.

«После игры с «Локомотивом» у «Спартака» было хорошее настроение – играли в меньшинстве, но взяли очко. А могли и вообще победить в концовке. Абаскаль даже состав сохранил тот же, что играл против железнодорожников, только вместо дисквалифицированного Хлусевича поставил Зобнина. Но это футболисты примерно одного плана – Роман тоже в атаке остро играет, при обороне хорошо действует в отборе.

В атаке тренерский штаб «Спартака», судя по всему, остановился на двух моделях игры: с центрфорвардом, когда выходит Соболев, и с «блуждающими» нападающими, как на этот раз. У «красно-белых» есть скоростные, мобильные игроки, которые создают хаос в обороне соперника. Против такой группы атаки очень тяжело играть. И этот расчет сработал – сперва Игнатов забил в самом начале встречи, а через несколько минут Промес удвоил преимущество.

«Ростов» готовился играть на встречных курсах, но, вероятно, не ожидал, что соперник начнет так мощно. Фактически первые 15 минут определили ход всей игры, и «Спартак» в это время просто смял «Ростов», имея полное преимущество. Это были не просто пропущенные мячи для команды Карпина – по сути, эти голы стали психологическим ударом по ростовчанам.

Гости пришли в себя в середине первого тайма, сумели выровнять встречу. Пошла скоростная игра, которая очень хорошо смотрелась – первый тайм пролетел незаметно. Затем пошли замены, не знаю, какую установку давал Абаскаль, но его команда организованно отошла назад и начала играть на контратаках. «Ростов» сильное давление оказывал, заставил соперника отбиваться и даже сумел заработать и реализовать пенальти. Но «Спартак» уберегся от ничейного исхода. Созданного в первые 15 минут задела для победы хватило», – написал Бубнов.

  • У «Спартака» голы забили Игнатов на 4-й минуте и Промес – на 15-й. У «Ростова» Осипенко на 81-й реализовал пенальти.
  • Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.
  • «Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бубнов Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1699863258
Всё правильно, только такая тактика - это не про медали. ""
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