Бубнов высказался о победе «Спартака» над «Ростовом»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов сказал, что «Ростов» не ожидал мощной игры от «Спартака» в первые 15 минут и в этот момент красно-белые просто смяли соперника. В матче 15-го тура РПЛ столичная команда одержала победу со счетом 2:1.

«После игры с «Локомотивом» у «Спартака» было хорошее настроение – играли в меньшинстве, но взяли очко. А могли и вообще победить в концовке. Абаскаль даже состав сохранил тот же, что играл против железнодорожников, только вместо дисквалифицированного Хлусевича поставил Зобнина. Но это футболисты примерно одного плана – Роман тоже в атаке остро играет, при обороне хорошо действует в отборе.

В атаке тренерский штаб «Спартака», судя по всему, остановился на двух моделях игры: с центрфорвардом, когда выходит Соболев, и с «блуждающими» нападающими, как на этот раз. У «красно-белых» есть скоростные, мобильные игроки, которые создают хаос в обороне соперника. Против такой группы атаки очень тяжело играть. И этот расчет сработал – сперва Игнатов забил в самом начале встречи, а через несколько минут Промес удвоил преимущество.

«Ростов» готовился играть на встречных курсах, но, вероятно, не ожидал, что соперник начнет так мощно. Фактически первые 15 минут определили ход всей игры, и «Спартак» в это время просто смял «Ростов», имея полное преимущество. Это были не просто пропущенные мячи для команды Карпина – по сути, эти голы стали психологическим ударом по ростовчанам.

Гости пришли в себя в середине первого тайма, сумели выровнять встречу. Пошла скоростная игра, которая очень хорошо смотрелась – первый тайм пролетел незаметно. Затем пошли замены, не знаю, какую установку давал Абаскаль, но его команда организованно отошла назад и начала играть на контратаках. «Ростов» сильное давление оказывал, заставил соперника отбиваться и даже сумел заработать и реализовать пенальти. Но «Спартак» уберегся от ничейного исхода. Созданного в первые 15 минут задела для победы хватило», – написал Бубнов.