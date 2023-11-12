Абаскаль философски ответил, почему Соболев остался в запасе на «Ростов»

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля спросили про отсутствие Александра Соболева в старте на «Ростов».

– Почему Квинси Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Михаил Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус Медина, а не Соболев?

– На острие атаки будет играть не Промес?

– У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.