Абаскаль философски ответил, почему Соболев остался в запасе на «Ростов»

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля спросили про отсутствие Александра Соболева в старте на «Ростов».
– Почему Квинси Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Михаил Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус Медина, а не Соболев?
– На острие атаки будет играть не Промес?
– У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.
- Абаскаль в октябре отстранял Соболева от основы.
- У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
- Соболев стоит 9 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»