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    • Абаскаль философски ответил, почему Соболев остался в запасе на «Ростов»

    Абаскаль философски ответил, почему Соболев остался в запасе на «Ростов»

    Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля спросили про отсутствие Александра Соболева в старте на «Ростов».

    – Почему Квинси Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Михаил Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус Медина, а не Соболев?

    – На острие атаки будет играть не Промес?

    – У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность.

    • Абаскаль в октябре отстранял Соболева от основы.
    • У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Соболев стоит 9 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2023 19:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 12 ноября, 22:39

      Долго так продолжаться не должно. Абаскаль и Соболев должны это понять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      alefreddy 12 ноября, 21:54

      попал в немилость но причина что стал дурковать на поляне и поэтому лавка

      2
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 12 ноября, 20:28

      При Абаскале для Соболева нет места не только под солнцем, но даже под дождём. (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > DOCTOR PENALTY 12 ноября, 21:35

      По большому счёту ему не должно быть места ни в Спартаке, ни в другой уважающей себя команде.

      1
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