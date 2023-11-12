Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» и «Брентфорд», 12 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Цимикас, Матип, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Гакпо, Нуньес, Салах, Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Ми, Айер, Коллинс, Джанельт, Нергор, Йенсен, Расмуссен, Висса, Мбеумо.

Главный тренер: Томас Франк

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брентфорд»