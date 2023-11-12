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    • «Ливерпуль» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Ливерпуль» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» и «Брентфорд», 12 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Цимикас, Матип, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Гакпо, Нуньес, Салах, Жота.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Ми, Айер, Коллинс, Джанельт, Нергор, Йенсен, Расмуссен, Висса, Мбеумо.

    Главный тренер: Томас Франк

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брентфорд»

    Источник: Бомбардир

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    12.11.2023 15:48
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