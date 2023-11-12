«Краснодар» выиграл 1-й круг, Захарян поучаствовал в голе «Сосьедада», Головин и Мудрик могут оказаться в одном клубе и другие новости

Украинец Мудрик может стать одноклубником Головина в «Монако».

Представители Сперцяна контактировали с топ-клубами Серии А.

ЭСК РФС вынес вердикт по отмененному голу Соболева в матче «Спартак» – «Краснодар» (2:3).

РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 93-й минуте.

У Зидана есть три варианта продолжения карьеры.

Акинфеев проигнорировал болельщиков после упущенной победы в Воронеже.

Федотов объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Факел».

Все игроки ЦСКА проигнорировали журналистов после ничьей с «Факелом».

Примера. Угловой Захаряна помог «Сосьедаду» победить последнюю команду турнира (3:1).

РПЛ. «Краснодар» удержал гостевую ничью с «Зенитом» (1:1) и закончил 1-й круг лидером.

Экс-игрок «Волги» Сапогов постригся в монахи.