Примера. Угловой Захаряна помог «Сосьедаду» победить последнюю команду турнира (3:1)

«Реал Сосьедад» в 13-м туре Примеры победил «Альмерию». Все голы забиты во втором тайме.

Баски забили свой первый мяч после углового россиянина Арсена Захаряна. Полузащитник провел на поле 74 минуты.

«Сосьедад» поднялся в зону еврокубков. «Альмерия» без побед идет на последнем месте.

Испания. Примера. 13-й тур

Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Оярсабаль, 62; 1:1 – Аррибас, 76; 1:2 – Фернандес, 90+1 (с пенальти); 1:3 – Субименди, 90+5.

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