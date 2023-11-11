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  • Примера. Угловой Захаряна помог «Сосьедаду» победить последнюю команду турнира (3:1)

Примера. Угловой Захаряна помог «Сосьедаду» победить последнюю команду турнира (3:1)

11 ноября 2023, 20:17
6

«Реал Сосьедад» в 13-м туре Примеры победил «Альмерию». Все голы забиты во втором тайме.

Баски забили свой первый мяч после углового россиянина Арсена Захаряна. Полузащитник провел на поле 74 минуты.

«Сосьедад» поднялся в зону еврокубков. «Альмерия» без побед идет на последнем месте.

Испания. Примера. 13-й тур

Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Оярсабаль, 62; 1:1 – Аррибас, 76; 1:2 – Фернандес, 90+1 (с пенальти); 1:3 – Субименди, 90+5.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Альмерия Захарян Арсен
Комментарии (6)
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DVOK68
1699723532
Как круто.С его подачи углового гол забили и целых 74 минуты провёл на поле.Результат на века.
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alefreddy
1699729151
да самый результативный игрок лиги
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Loko_Roma
1699737560
Мы настолько приблизились к уровню люксембурга, что по всем каналам трубим о какомто угловом с которого забили, стыдоба.
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