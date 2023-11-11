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    • Примера. Угловой Захаряна помог «Сосьедаду» победить последнюю команду турнира (3:1)

    Примера. Угловой Захаряна помог «Сосьедаду» победить последнюю команду турнира (3:1)

    «Реал Сосьедад» в 13-м туре Примеры победил «Альмерию». Все голы забиты во втором тайме.

    Баски забили свой первый мяч после углового россиянина Арсена Захаряна. Полузащитник провел на поле 74 минуты.

    «Сосьедад» поднялся в зону еврокубков. «Альмерия» без побед идет на последнем месте.

    Испания. Примера. 13-й тур

    Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Оярсабаль, 62; 1:1 – Аррибас, 76; 1:2 – Фернандес, 90+1 (с пенальти); 1:3 – Субименди, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 20:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1462

      Loko_Roma 12 ноября, 00:19

      Мы настолько приблизились к уровню люксембурга, что по всем каналам трубим о какомто угловом с которого забили, стыдоба.

      1
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 11 ноября, 21:59

      да самый результативный игрок лиги

      0
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      Рейтинг: +19186

      DVOK68 11 ноября, 20:25

      Как круто.С его подачи углового гол забили и целых 74 минуты провёл на поле.Результат на века.

      1
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      Рейтинг: +58

      2easy > DVOK68 11 ноября, 20:46

      А у спартака где-нибудь кто-нибудь вышел?

      1
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      Рейтинг: +19186

      DVOK68 > 2easy 11 ноября, 21:41

      Речь не про Спартак,Динамо,или Реал,а про одного из игрочишек,который ничего и никогда не выиграет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      2easy > DVOK68 11 ноября, 21:59

      Вы матч-то хоть сметрели? Захарян отыграл нормально, за свое отведённое время, он раздавал передачи без потерь, было пару ошибок, прессинговал, помогал в защите. С его углового гол забили. Если бы он был плох, его уже в перерыве заменили бы. Захарян 3 месяца в команде из которых почти месяц проболел, что вы от него хотите? Ему 6адо привыкнуть после РПЛ, где скорости другие, где думать надо быстрей. Головкин в Монако тоже не сразу заиграл, выходил на замены. А сейчас?!

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 11 ноября, 20:25

      Ну вот и Набалдян вышел в основе, теперь мох поймет, что и как нужно играть чтобы быть основным

      2
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