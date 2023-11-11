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    • Акинфеев проигнорировал болельщиков после упущенной победы в Воронеже

    Акинфеев проигнорировал болельщиков после упущенной победы в Воронеже

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев эмоционально отреагировал на результат матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

    • Итоговый счет – ничья 1:1.
    • Москвичи потеряли очки, пропустив на 93-й минуте.
    • Из-за этого ЦСКА выбыл из тройки лидеров чемпионата.

    Акинфеев после финального свистка выглядел очень расстроенным. Он первым покинул поле, проигнорировав болельщиков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.11.2023 16:30
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +3837

      CSKA57 11 ноября, 19:28

      Думаю, что строго осуждать его за это нельзя! Сильно мужик расстроился!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9487

      vladik12 11 ноября, 17:21

      Вообще не удивлен. Типичное поведение Дырофея. Распиаренный заурядный дырявый вратарюжка уровня КФК. Тьфу!

      С Игорем все стало понятно на ЧМ-2014 в матче с Кореей.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +654

      saf05 > vladik12 11 ноября, 17:40

      Какого же уровня ваши киперы, если их никуда не приглашают, даже на скамейку

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9487

      vladik12 > saf05 11 ноября, 18:30

      Нормального уровня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19186

      DVOK68 11 ноября, 16:53

      Любишь медок,люби и холодок

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      The only one 11 ноября, 16:52

      Велик князь до холопов опускаться

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2634

      evgevg13 > The only one 12 ноября, 18:29

      А то:великая нога нашего футбола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1664

      k611 11 ноября, 16:51

      Можно понять человека

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      ruded 11 ноября, 16:46

      шорты тяжелые поди

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      witalik > ruded 11 ноября, 17:16

      А Вам лично приятно объясняться после собственных, пусть и командных, неудач? Мне всегда за 38 лет службы очень тяжело было переживать свои локальные неудачи...Как-то так...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1398

      ruded > witalik 11 ноября, 17:40

      это не значит игнорить тех, кто за тебя, какой бы ты ни был

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ruded 11 ноября, 17:52

      Бывают моменты, просто жуть, я его как человека понимаю, победа была совсем рядом, не надо судить его строго

      2
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      ...
      Рейтинг: +1398

      ruded > Suvorov71 11 ноября, 18:30

      осуждение не за пропуск мяча, а за то что нас*ал на болел.

      1
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