Акинфеев проигнорировал болельщиков после упущенной победы в Воронеже

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев эмоционально отреагировал на результат матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

Итоговый счет – ничья 1:1.

Москвичи потеряли очки, пропустив на 93-й минуте.

Из-за этого ЦСКА выбыл из тройки лидеров чемпионата.

Акинфеев после финального свистка выглядел очень расстроенным. Он первым покинул поле, проигнорировав болельщиков.

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