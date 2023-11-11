Акинфеев проигнорировал болельщиков после упущенной победы в Воронеже

Думаю, что строго осуждать его за это нельзя! Сильно мужик расстроился!
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев эмоционально отреагировал на результат матча 15-го тура РПЛ против «Факела».
- Итоговый счет – ничья 1:1.
- Москвичи потеряли очки, пропустив на 93-й минуте.
- Из-за этого ЦСКА выбыл из тройки лидеров чемпионата.
Акинфеев после финального свистка выглядел очень расстроенным. Он первым покинул поле, проигнорировав болельщиков.
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