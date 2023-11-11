Ничья пожалуй больше на пользу Краснодару. Но самое главное сохраняется интрига дальнейшей борьбы за чемпионский титул.
«Зенит» и «Краснодар» обменялись голами в 15-м туре РПЛ. Во втором тайме забили Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра.
Краснодарцы закончили круг лидерами. «Зенит» отстает на два очка.
У «Зенита» восемь матчей подряд без поражений.
«Краснодар» не побеждает «Зенит» с 2018 года.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Сперцян, 63; 1:1 – Кассьерра, 71.