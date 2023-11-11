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    • РПЛ. «Краснодар» удержал гостевую ничью с «Зенитом» (1:1) и закончил 1-й круг лидером

    РПЛ. «Краснодар» удержал гостевую ничью с «Зенитом» (1:1) и закончил 1-й круг лидером

    «Зенит» и «Краснодар» обменялись голами в 15-м туре РПЛ. Во втором тайме забили Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра.

    Краснодарцы закончили круг лидерами. «Зенит» отстает на два очка.

    У «Зенита» восемь матчей подряд без поражений.

    «Краснодар» не побеждает «Зенит» с 2018 года.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сперцян, 63; 1:1 – Кассьерра, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 21:27
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    Комментарии121
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    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 12 ноября, 15:29

      Ничья пожалуй больше на пользу Краснодару. Но самое главное сохраняется интрига дальнейшей борьбы за чемпионский титул.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > zigbert 12 ноября, 16:41

      По турниру да, а вот проигрыш их бы встряхнул.
      Ну играли же на равных! До гола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 12 ноября, 13:42

      Лучшим на поле бесспорно был Карасёв: не дул в свисток не по делу, игнорировал истерику копчёных балерин, которые строят из себя неприкасаемых "месси", быстро гасил стычки. Напомнил всем какое должно быть судейство в футболе - контактном виде спорта. При этом судил объективно, респект ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3336

      BAIv 12 ноября, 11:42

      Мы чемпионы!

      Первого круга.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > BAIv 12 ноября, 15:54

      Если перестроят сознание и станут ими по окончанию сезона, я только за!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      Боров мясной 12 ноября, 10:54

      Краснодар с заслуженным первым местом!
      Зениту нужен тренер лучше Семака, но где его взять, может быть только хуже.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7890

      mihail200606 12 ноября, 09:27

      Хотелось бы уже увидеть чемпионство Краснодара...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2756

      моэм 12 ноября, 09:21

      Получилась очень красивая игра и команд и судьи Карасёва .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1538

      Дубина 12 ноября, 06:57

      Еще с десяток бразил в помойку - эти уже не тянут))))
      Стыдно за блекло-лазурных.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Дубина 12 ноября, 08:54

      Спартак вроде потратил в зимнее трансферное окно больше все за РПЛ . Но своё 6-ое место держит крепко . )) Купите ещё Бонгондов и Бабичей

      7
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      Рейтинг: +976

      The only one 12 ноября, 00:50

      играли Краснодар и Зенит. Неплохая игра. Но лаются как всегда болелы Спартака и Зенита. Ладно зенитовцы. Это их игра. Но спартачи какого тут забыли? Как и в обсуждениях матча Факел- ЦСКА,. И ладно бы обсудить прошедшие матчи. Так нет: лишь бы погавкаться. Ну прям точно народные в каждую бочку затычки...

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2040

      Romio-xxx > The only one 12 ноября, 06:43

      В одну сторону смотришь,это бездомные на каждой ветки комменты оставляют,не важно в какой,но главное против Спартака.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Romio-xxx 12 ноября, 08:55

      Вчера на ветке про игрока Зенита сидели толпой Спартачи . Откуда ветер дует

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      The only one > Romio-xxx 12 ноября, 10:44

      я констатирую факт по двум матчам, не более

      4
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 23:53

      Бмжовские, судя по комментам вас не смущает, что в основе только два русских (Кержаков и Сергеев).
      Офигеть. Вы же ярые патриоты , а кого ваш ФК представляет ?

      1
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Алексей З 12 ноября, 00:02

      Алексей, Вы раньше были более вежливым. "бм*****кие" раньше от Вас не встречалось. Напомню, что сейчас лимит не на поле, а в заявке. Так, что могло россиян на поле и не быть вовсе. А вот вышедшие россияне Мостовой с Круговым как раз всё и должны были решить. Почти получилось.

      3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Давид59 12 ноября, 00:08

      Вы не правы, на поле не более 8 , Алип (казах) за своего у вас канает и Мостовой заменил Сергеева, что-то везде у вас далеко от истины.
      Так кого представляет ваш клуб ?

      1
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Алексей З 12 ноября, 00:34

      Согласен. Посмотрел в интернете. Нет сегодня в стране новых Аршавиных. Что остаётся делать? Спартак сегодня с обилием россиян. И что? До медалей похоже не доберётся.

      1
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Давид59 12 ноября, 01:35

      Может быть ты и прав, может не доберемся. Но случись какой нибудь фарс мажор и разбегутся не только ваши, а у всех возникнут проблемы с иностранцами. Об этом вряд ли кто думает. Вот тогда и возникнут проблемы, а у кого то большущие расходы. Везде нужен баланс.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2801

      Январь 59 > Алексей З 12 ноября, 08:28

      А как тогда Быкам считать Сперцяна? Имеет армянский паспорт, армянское гражданство, играет за сборную Армении, но воспитанник академии Краснодара. В стане Быков он россиянин или иностранец?

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Давид59 12 ноября, 10:24

      Не скажу за всех, но мне чемпионство любой ценой не по душе.
      Были же и Анюков , Широков, Малафеев , Зырянов, Аршава, Денисов, тот же Вовка и Родимов , Погребняк, хоть что-то связывало со страной и со сборной, а что сейчас ???
      Удовлетворение хотелок , как говорят главного болельщика, А.Миллера.
      Мне это странно , местным ( не вам) бмждблам пофигу. Когда в одном из интервью , Мостовой сказал , что раздевалка говорит по -португальски, это пздц !

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Январь 59 12 ноября, 10:27

      Вы это сейчас к чему привели ?
      Латинос Зенита выходцы из своей академии, да неужели ?

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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Алексей З 12 ноября, 16:18

      Были. И у Спартака были топ игроки с русским паспортом . Но щас их нет. Пруцевы да Масловы .на словах русские на деле балласт. Так толку иметь в составе балласт с которым ты не то что чемпионство ты даже за призовые места борешься с трудом . Был хлеб раньше по 2-3 рубля.а сейчас вон 25-30 стоит. И что? То что было прошло. Ни у Спартака ни у Зенита ни у России нет сильных игроков которые могут выходить и решать матчи любого уровня.как в сборной так и в командах.а писать у Зенита состав легов и что? Купите выставите.вы покупаете мешков .Дуарте у вас основной защитник в замене Джикия этим всё сказано

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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Январь 59 14 ноября, 23:25

      Глупость написал.

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      Рейтинг: +8474

      BarStep 11 ноября, 23:41

      А ведь был сегодня шанс у Изидора стать народным любимцем...

      Нее., не стал ))

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      Рейтинг: +334

      Боров мясной > BarStep 12 ноября, 10:56

      Изидор гавно, Локо очень рады что избавились от шлака!

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