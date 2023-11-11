Представители Сперцяна контактировали с топ-клубами Серии А

Да они контактируют уже который год и никакого толку .... может Сперцяну стоит поменять этих импотентов ?
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, возможно, продолжит карьеру в Италии.
Его представители контактировали с топ-клубами Серии А. Стороны обсуждали потенциальный трансфер следующим летом.
Сообщалось об интересе к игроку сборной Армении со стороны «Ювентуса» и «Интера».
- Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
- В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.