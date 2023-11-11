Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Представители Сперцяна контактировали с топ-клубами Серии А

    Представители Сперцяна контактировали с топ-клубами Серии А

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, возможно, продолжит карьеру в Италии.

    Его представители контактировали с топ-клубами Серии А. Стороны обсуждали потенциальный трансфер следующим летом.

    Сообщалось об интересе к игроку сборной Армении со стороны «Ювентуса» и «Интера».

    • Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
    • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новости по теме
    Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче сборной Армении
    Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна 10
    Агент Гурцкая объяснил, почему Галицкий не отпустил Сперцяна в «Аякс» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2023 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2756

      моэм 11 ноября, 16:56

      Да они контактируют уже который год и никакого толку .... может Сперцяну стоит поменять этих импотентов ?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+