Представители Сперцяна контактировали с топ-клубами Серии А

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, возможно, продолжит карьеру в Италии.

Его представители контактировали с топ-клубами Серии А. Стороны обсуждали потенциальный трансфер следующим летом.

Сообщалось об интересе к игроку сборной Армении со стороны «Ювентуса» и «Интера».