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    Экс-игрок «Волги» Сапогов постригся в монахи

    В Нижнем Новгороде создают медийную команду. К проекту могут привлечь бывшего форварда «Волги» Алексея Сапогова.

    «Самое интересное – это хедлайнеры проекта. Идут переговоры с футболистами: Ильей Максимовым, Андреем Буйволовым и, что главное, Алексеем Сапоговым. Он сейчас монах в Кемеровской области. Только представьте: Сапог выйдет на матч в рясе. Каково?» – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Игрок завершил карьеру в 2014 году.
    • Больше всего матчей Сапогов провел во Второй лиге за тверскую «Волгу» (2009-2010 годы).
    • В 2012 году Сапогов провел 1 матч за 2-ю сборную России, забил гол.

    Экс-игрок «Волги» Сапогов попросил организовать ему поединок с бойцом ММА

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.11.2023 23:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +612

      odessakmv 12 ноября, 10:16

      "непослушник", эпизод 69

      1
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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды 12 ноября, 08:57

      А Сапог свою деятельность записывает и отправляет в Ватикан?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 11 ноября, 23:37

      Интересно, Сапог пить бросил?

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 23:31

      Во истину у мудаков - блогеров нет ничего святого.

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      Рейтинг: +1057

      Аvеngеr > Алексей З 12 ноября, 00:01

      А ответы мудакам-блогерам которым почти на каждый пост ты отвечаешь? Святоша?

      1
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      Рейтинг: +892

      eugen-han 11 ноября, 23:16

      Он не выйдет в рясе, но с бородой, - это возможно,если захочет. Не надо ёрничать.

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