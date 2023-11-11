Экс-игрок «Волги» Сапогов постригся в монахи

В Нижнем Новгороде создают медийную команду. К проекту могут привлечь бывшего форварда «Волги» Алексея Сапогова.

«Самое интересное – это хедлайнеры проекта. Идут переговоры с футболистами: Ильей Максимовым, Андреем Буйволовым и, что главное, Алексеем Сапоговым. Он сейчас монах в Кемеровской области. Только представьте: Сапог выйдет на матч в рясе. Каково?» – написал инсайдер Иван Карпов.

Игрок завершил карьеру в 2014 году.

Больше всего матчей Сапогов провел во Второй лиге за тверскую «Волгу» (2009-2010 годы).

В 2012 году Сапогов провел 1 матч за 2-ю сборную России, забил гол.

Экс-игрок «Волги» Сапогов попросил организовать ему поединок с бойцом ММА