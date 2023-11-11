Ивич прокомментировал ничью «Краснодара» с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Краснодарцы забили первыми.

Команда Ивича лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.

Впереди пауза на матчи сборных.

«Поздравляю обе команды с интересной игрой. Не могу сказать, что было много шансов, но оба соперника на высоких местах в РПЛ.

В плане игры мы выглядели лучше «Зенита» до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника – один.

После нашего гола у нас начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Но уже сталкивались с такой ситуацией, смогли исправить, однако теперь она появилась вновь. Понятно, что здесь сказался уровень соперника. После счета 1:1 «Зенит» играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной.

Но сейчас нам надо готовиться к следующим матчам», – сказал серб Ивич.

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