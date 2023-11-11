Ивич прокомментировал ничью «Краснодара» с «Зенитом»

По большому счёту, кроме попадания в штангу у Зенита во втором тайме моментов не было (не считая забитый гол), в основном навешивали в штрафную, а там Алонсо и Тормена снимали все верховые мячи. Но вот давление было серьёзное, Краснодар после замен подсел во втором тайме.Зимой надо докупить пару качественных игроков.
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
- Краснодарцы забили первыми.
- Команда Ивича лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
- Впереди пауза на матчи сборных.
«Поздравляю обе команды с интересной игрой. Не могу сказать, что было много шансов, но оба соперника на высоких местах в РПЛ.
В плане игры мы выглядели лучше «Зенита» до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника – один.
После нашего гола у нас начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Но уже сталкивались с такой ситуацией, смогли исправить, однако теперь она появилась вновь. Понятно, что здесь сказался уровень соперника. После счета 1:1 «Зенит» играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной.
Но сейчас нам надо готовиться к следующим матчам», – сказал серб Ивич.
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