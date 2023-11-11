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    Ивич прокомментировал ничью «Краснодара» с «Зенитом»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    • Краснодарцы забили первыми.
    • Команда Ивича лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
    • Впереди пауза на матчи сборных.

    «Поздравляю обе команды с интересной игрой. Не могу сказать, что было много шансов, но оба соперника на высоких местах в РПЛ.

    В плане игры мы выглядели лучше «Зенита» до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника – один.

    После нашего гола у нас начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Но уже сталкивались с такой ситуацией, смогли исправить, однако теперь она появилась вновь. Понятно, что здесь сказался уровень соперника. После счета 1:1 «Зенит» играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной.

    Но сейчас нам надо готовиться к следующим матчам», – сказал серб Ивич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 12 ноября, 12:36

      По большому счёту, кроме попадания в штангу у Зенита во втором тайме моментов не было (не считая забитый гол), в основном навешивали в штрафную, а там Алонсо и Тормена снимали все верховые мячи. Но вот давление было серьёзное, Краснодар после замен подсел во втором тайме.Зимой надо докупить пару качественных игроков.

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      Рейтинг: +2054

      morgan59 11 ноября, 22:52

      Очень интересная была игра. На победу наиграли обе команды, поэтому ничья более заслуженный результат.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > morgan59 12 ноября, 10:28

      Вы немного преувеличиваете.
      Точнее будет , что на победу никто не наиграл и ничья справедливый итог.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 22:09

      Всё верно , всё по делу.
      После пропущенного гола , Семак наконец-то сообразил провести замены и изменить схему. Дотерпели , молодцы !

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