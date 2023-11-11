Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» – «Монако», 12 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Гавр»: Десма, Льорис, Кинку, Него, Санганте, Кузяев, Казимир, Туре, Байо, Алиуи, Джуджу.
Главный тренер: Лука Эльснер
«Монако»: Кен, Марипан, Магасса, Синго, Закариа, Якобс, Фофана, Диатта, Бен-Йеддер, Головин, Аклиуш.
Главный тренер: Адди Хюттер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Гавр» – «Монако»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир