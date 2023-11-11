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    • «Гавр» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Гавр» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» – «Монако», 12 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Гавр»: Десма, Льорис, Кинку, Него, Санганте, Кузяев, Казимир, Туре, Байо, Алиуи, Джуджу.

    Главный тренер: Лука Эльснер

    «Монако»: Кен, Марипан, Магасса, Синго, Закариа, Якобс, Фофана, Диатта, Бен-Йеддер, Головин, Аклиуш.

    Главный тренер: Адди Хюттер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Гавр»«Монако»

    Источник: Бомбардир

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    11.11.2023 20:02
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