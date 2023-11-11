РПЛ. «Локомотив» переиграл «Ахмат» (2:1), забив 2 гола за 3 минуты

Не смотрел 2-й тайм, но результат отличный. Спасибо, с победой! Надо прогрессировать дальше и двигаться к первой тройке.
«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Ахматом» в 15-м туре чемпионата России.
Москвичи пропустили с пенальти на 66-й минуте, но успели не только отыграться, но и победить.
«Локо» с 24 очками поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 14-й строчке – в зоне стыков.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Конате (с пенальти), 66; 1:1 – Глушенков, 79; 2:1 – Сулейманов, 81.
Удаление: Тикнизян, 90 – нет.