РПЛ. «Локомотив» переиграл «Ахмат» (2:1), забив 2 гола за 3 минуты

«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Ахматом» в 15-м туре чемпионата России.

Москвичи пропустили с пенальти на 66-й минуте, но успели не только отыграться, но и победить.

«Локо» с 24 очками поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 14-й строчке – в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Конате (с пенальти), 66; 1:1 – Глушенков, 79; 2:1 – Сулейманов, 81.

Удаление: Тикнизян, 90 – нет.

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