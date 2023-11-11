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    • РПЛ. «Локомотив» переиграл «Ахмат» (2:1), забив 2 гола за 3 минуты

    РПЛ. «Локомотив» переиграл «Ахмат» (2:1), забив 2 гола за 3 минуты

    «Локомотив» дома одержал волевую победу над «Ахматом» в 15-м туре чемпионата России.

    Москвичи пропустили с пенальти на 66-й минуте, но успели не только отыграться, но и победить.

    «Локо» с 24 очками поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 14-й строчке – в зоне стыков.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Конате (с пенальти), 66; 1:1 – Глушенков, 79; 2:1 – Сулейманов, 81.

    Удаление: Тикнизян, 90 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 18:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7335

      Красногорск_Фан 11 ноября, 21:32

      Не смотрел 2-й тайм, но результат отличный. Спасибо, с победой! Надо прогрессировать дальше и двигаться к первой тройке.

      2
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 11 ноября, 19:55

      Борьба за бронзу обостряется ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69314

      portero 11 ноября, 19:04

      Де жавю, в прошлом туре Нижний просрал за две минуты, в этом Ахмат....
      Жду Бычков с Зенитом, лишь бы не просрать за пару минут.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5653

      PAREVG. 11 ноября, 18:58

      С победой всех красно - зеленых.
      Жаль не видел игру в прямом эфире, посмотрю ночью, похоже там было много интересного...

      4
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