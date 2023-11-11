Губерниев сообщил, на какой результат рассчитывает в матче «Зенит» – «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей игре 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Если «Краснодар» всерьез претендует на чемпионство, то он обязан сегодня выигрывать. Во всяком случае, он точно не должен проигрывать.

Безвыигрышная серия «Краснодара» против «Зенита», длящаяся с апреля 2018 года? Прямо сейчас эта серия вообще ни при чем. Хотя сейчас очень важна психологическая готовность, потому что «Краснодар» на ходу, и если они впрямь хотят бороться за чемпионство, то должны, как минимум, не проигрывать.

Но стоит отметить и то, что «Зенит» сейчас на ходу, и я считаю, что если хозяева будут чувствовать себя сегодня уверенно, то «Краснодару» не поздоровится. Тем не менее, я рассчитываю на то, что «Краснодар» сегодня не проиграет», – заявил Губерниев.