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    • Губерниев сообщил, на какой результат рассчитывает в матче «Зенит» – «Краснодар»

    Губерниев сообщил, на какой результат рассчитывает в матче «Зенит» – «Краснодар»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей игре 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Если «Краснодар» всерьез претендует на чемпионство, то он обязан сегодня выигрывать. Во всяком случае, он точно не должен проигрывать.

    Безвыигрышная серия «Краснодара» против «Зенита», длящаяся с апреля 2018 года? Прямо сейчас эта серия вообще ни при чем. Хотя сейчас очень важна психологическая готовность, потому что «Краснодар» на ходу, и если они впрямь хотят бороться за чемпионство, то должны, как минимум, не проигрывать.

    Но стоит отметить и то, что «Зенит» сейчас на ходу, и я считаю, что если хозяева будут чувствовать себя сегодня уверенно, то «Краснодару» не поздоровится. Тем не менее, я рассчитываю на то, что «Краснодар» сегодня не проиграет», – заявил Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2023 11:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 11 ноября, 13:20

      " .ля., ты крыса" )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Цугундeр 11 ноября, 13:55

      Вот тут, с тобой гундер, трудно не согласится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 11 ноября, 13:03

      Тюменский куннилингус, у тебя рот должен быть постоянно занят )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 11 ноября, 12:41

      Всем душнилово привет. Сегодня много будет сказано тире написано. Много ожиданий от этого матча. Самое главное, чтобы судья не стал главной фигурой матча!
      Как пердну что-нибудь, потом так и выходит.
      :))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 ноября, 12:38

      Краснодар уже проиграл! И на каком он ходу Губер! Он уже просел игры как три четыре назад! Игра с аутсайдером Спартаком не говорит совсем что Краснодар на ходу,спросите Факел

      2
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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 11 ноября, 13:29

      признался бы что радеешь и переживаешь за самый популярный клуб страны "Спартак")) даже тут ты о нём думаешь

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > timon2401 11 ноября, 13:56

      И это знают все болелы Великого клуба

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > timon2401 11 ноября, 16:11

      Говорить, писать о нём не значит болеть! Интересна здесь реакция сектантов) до фанатизма за Спартак,а это диагноз! Есть нормальные парни спартачи но оч очень мало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Алимпаша-Геримов-yandex 11 ноября, 12:37

      Зенька с трудом,но выиграет,наверняка будет 1-0.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > Алимпаша-Геримов-yandex 11 ноября, 13:00

      А рискну и поставлю на чистую победу Краснодара.

      2
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      Рейтинг: +467

      Александр.Т. > SLADE2019 11 ноября, 13:06

      Да не судья не позволят Зениту проиграть

      1
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 > Александр.Т. 11 ноября, 13:16

      Бери чуть выше. Мюллер со своими дружками не позволит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Enter2006 11 ноября, 13:57

      А вот тут, точно в 10, ну или как говоряточно в дырочку

      2
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