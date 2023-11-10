Петржела ответил, сделал бы Семак «Спартак» чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что бы было, если бы Сергей Семак и Гильермо Абаскаль поменялись местами.

«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».

Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха – не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», – сказал Петржела.