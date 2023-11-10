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Петржела ответил, сделал бы Семак «Спартак» чемпионом

10 ноября 2023, 20:56
21

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что бы было, если бы Сергей Семак и Гильермо Абаскаль поменялись местами.

«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».

Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха – не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», – сказал Петржела.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
  • «Спартак» Абаскаля идет в РПЛ 6-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (21)
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ilichkadr
1699641801
Похоже, что Власта головой тронулся или ушёл в запой..............
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nik55
1699642069
все в точку
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ivany4
1699643249
То, о чем сначала шептались, а потом заговорили в слух все адекватные ценители футбола, подтвердилось человеком поработавшим в этом клубе, и знающий всю его подноготную. Что бы не говорили, а шла в мешке не утаишь.))
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timon2401
1699643430
Неужели)))) самые адекватные слова из всех экспертов, бывших тренеров и тех кто просто пиариться за счёт Спартака
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erybov1965
1699645034
Истинная правда,о которой все знают.Но просто об этом не принято говорить.
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VVM1964
1699649898
Зенит задержал "пенсию" или вообще сократил выплаты ( у ГазпрЁма тяжелые времена наступили ) - вот Пидержела и запел на другой лад ...
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SLADE2019
1699678896
Какое то идиотское размышление.
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Kollljan
1699680436
Хряки сейчас на своем законном 6-м месте. И кто виноват? Может, надо в зеркало посмотреть?
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Дядя Серёжа
1699685116
Абы да кобы... тьфу
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