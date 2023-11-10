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    Петржела ответил, сделал бы Семак «Спартак» чемпионом

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, что бы было, если бы Сергей Семак и Гильермо Абаскаль поменялись местами.

    «Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».

    Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха – не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», – сказал Петржела.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
    • «Спартак» Абаскаля идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2023 20:56
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 11 ноября, 09:45

      Абы да кобы... тьфу

      1
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      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 11 ноября, 19:24

      Тьфу на него ещё раз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4359

      Kollljan 11 ноября, 08:27

      Хряки сейчас на своем законном 6-м месте. И кто виноват? Может, надо в зеркало посмотреть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 11 ноября, 08:01

      Какое то идиотское размышление.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 10 ноября, 23:58

      Зенит задержал "пенсию" или вообще сократил выплаты ( у ГазпрЁма тяжелые времена наступили ) - вот Пидержела и запел на другой лад ...

      3
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 22:42

      А никто не пишет сколько тратит Газпром и сколько Лукойл! Лукойл ненамного меньше тратит,но покупает неликвид один! Удобная позиция спама валить на Газпром! Помнится орали что Малколм столько не стоит,потом да если бы не Малколм..вот такие спартачи оборотни

      1
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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 10 ноября, 23:14

      к информации..траты клубов рпл за последние 10 лет, Зенит 439млн, Спартак 238млн...как то не стыкуется чуть меньше

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > timon2401 11 ноября, 00:23

      За 4 чемпионства Зенит получил 20 млн евро чемпионских бонусов от РФС, плюс примерно 150 млн евро от еврокубков. И выходим практически на те же траты, что у Спартака. Причем ключевые игроки 3 и 4 чемпионств(Азмун, Барриос, Ракицкий) были куплены за те же деньги, что Спартак потратил на Гусов и Кралов.

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > timon2401 11 ноября, 00:26

      Того же малкома зенит продал и заработал денег.в твоей информации только траты,а сколько заработал Зенит нету!? А сколько заработал Спартак? Напиши...и сколько Спартак на одни неустойки тренерам и башкирам и агентам отстегнул

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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 11 ноября, 01:02

      ну по поводу Малкома, точно уж наврядли, да бы покупка и содержание данного игрока по источникам обошлась более 80млн, а продали за 60млн...тут уж прибили как не вычитывать нет((

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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 11 ноября, 01:03

      и вот по поводу 20млн бонусов от рфс, а сколько он туда занес чтобы именно этим "чемпионом" стать)) навярняка сумма в разы больше

      0
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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 11 ноября, 01:15

      Петербуржский клуб, согласно данным Transfermarkt, лидирует и по итогам десятилетия: на 131 игрока он потратил € 448,05 млн, а заработал на продаже стольких же футболистов всего € 237,40 млн – отсюда и крупный убыток в € 210,65 млн.

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > timon2401 11 ноября, 01:23

      Зачем ему заносить в РФС если он потенциальных чемпионов выносит с одной ноги! Те же твой Спартак 7-1 и вопросов даже от самых оголтелых сектантов к судье не было! Потом динамо,Локо....ты красиво расписал все вначале но с донесли все испортил) завидовать нехорошо дружище! Зенит сильнее всех и этот факт вы сектанты признать почему то не желаете

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > timon2401 11 ноября, 01:25

      Малком кроме трат на него прибыль приносил в клуб за это время...так понимаю спорить бесполезно с тобой

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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 11 ноября, 01:35

      в данном вопросе было" сколько Зенит заработал"..я ответил, что при всех + Зенит на этом игроке потерял 20 лямов..

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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 11 ноября, 01:40

      Зенит будет выносить всех до тех пор пока он нужен кому то сейчас( так же как Спартак с 90-х по 99-й) но и его время закончится.. вообще спортивная составляющая закончилась в 90-х, дабы стала брать "чемпионства" та команда которая нужнее(( сейчас это Зенит..и наверное действительно бессмысленно спорить, дабы каждый из нас останется при своём мнении, а решения примут без нас))

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 22:39

      Нарик игроман совсем мозг потерял) без нормальной селекции,а там должны быть профи как в зените,Спартак никто не сможет сделать нормальной командой ни Семак и никто! Спартак денег тратит много и толку нет! Тренер тоже рекомендует кого хотел бы видеть в клубе,короче работать надо а не ныть

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      Рейтинг: +570

      erybov1965 10 ноября, 22:37

      Истинная правда,о которой все знают.Но просто об этом не принято говорить.

      4
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      Рейтинг: +2023

      Айболид 10 ноября, 22:25

      Ща свинота Власте пердак языками отполируют . Они вообще всем лизать готовы , кто говорит то , что они хотят слышать .

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      Рейтинг: +976

      timon2401 > Айболид 10 ноября, 22:30

      мы за любую правду в отличие от затменых голубой пеленой..

      3
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      Рейтинг: +976

      timon2401 10 ноября, 22:10

      Неужели)))) самые адекватные слова из всех экспертов, бывших тренеров и тех кто просто пиариться за счёт Спартака

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      Рейтинг: +12194

      ivany4 10 ноября, 22:07

      То, о чем сначала шептались, а потом заговорили в слух все адекватные ценители футбола, подтвердилось человеком поработавшим в этом клубе, и знающий всю его подноготную.
      Что бы не говорили, а шла в мешке не утаишь.))

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