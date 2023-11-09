Мостовой оценил решение провести матч КХЛ на стадионе «Спартака»

Экс-футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о проведении матча КХЛ на футбольном стадионе «Открытие Арена».

«Они же хотят провести отдельный матч там. Играть постоянно же там не будут. Это зимний матч, скорее всего, будет. Если это просто один матч, то вообще ничего плохого в этом нет. Все в порядке.

Мы это уже не один раз видели даже в России. А про НХЛ я даже не говорю, там это проводится регулярно.

А постоянно или часто играть на футбольном стадионе просто нет смысла, на мой взгляд. Дело в том, что у нас полно хороших дворцов спорта, где удобно и комфортно проводить хоккейные игры.

А зимой во время паузы в РПЛ провести игру – это отличная история. Народ придет, думаю. Спартаковские болельщики любят ходить и на футбол, и на хоккей», – сказал Мостовой.