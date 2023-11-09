Зарема рассказала, какой «Спартак» строил Каттани

Зарема Салихова прокомментировала стратегию по формированию состава «Спартака».

Она констатировала, что сейчас клуб не следует принципам, заложенным при бывшем спортивном директоре Луке Каттани.

«Каттани считал, что «Спартаку» необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче Данил старше своих лет.

Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. То же самое можно сказать и про других ребят из «Крыльев», которых, увы , мы не успели приобрести, а у нового руководства иной курс.

Лука Катани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.

Так в команду пришли Пруцев, Зиньковский, Хлусевич, Классен. Были переподписаны контракты на 5,5 лет с братьями Шитовыми, Денисовым, Игнатовым, Литвиновым, Умяровым, Максименко.

Восстанавливающийся после травмы Маслов также продлил контакт, но на более короткий срок: мы не забыли его самоотверженность в борьбе за «серебро» при Тедеско.

Молодые игроки знали, что клуб им доверяет, на них будет сделана ставка в симбиозе с опытными иностранцами и Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым, которые приносили результат здесь и сейчас», – сказала Зарема.