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    Зарема рассказала, какой «Спартак» строил Каттани

    Зарема Салихова прокомментировала стратегию по формированию состава «Спартака».

    Она констатировала, что сейчас клуб не следует принципам, заложенным при бывшем спортивном директоре Луке Каттани.

    «Каттани считал, что «Спартаку» необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче Данил старше своих лет.

    Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. То же самое можно сказать и про других ребят из «Крыльев», которых, увы , мы не успели приобрести, а у нового руководства иной курс.

    Лука Катани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить.

    Так в команду пришли Пруцев, Зиньковский, Хлусевич, Классен. Были переподписаны контракты на 5,5 лет с братьями Шитовыми, Денисовым, Игнатовым, Литвиновым, Умяровым, Максименко.

    Восстанавливающийся после травмы Маслов также продлил контакт, но на более короткий срок: мы не забыли его самоотверженность в борьбе за «серебро» при Тедеско.

    Молодые игроки знали, что клуб им доверяет, на них будет сделана ставка в симбиозе с опытными иностранцами и Джикией, Соболевым, Зобниным и Селиховым, которые приносили результат здесь и сейчас», – сказала Зарема.

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

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    Источник: Metaratings

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    09.11.2023 12:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1223

      Andrew01 17 часов назад

      Пока в нашем чемпионате могут подключать админ ресурс, никакой состав игроков не выиграет золото, или наоборот абсолютно любой состав, даже из средненьких футболистов может быть чемпионом. Тут вопрос кого когда тянут, а кого прибивают судейскими решениями.

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      Рейтинг: +103008

      zigbert 21 час назад

      Почему же им не доверяют? Из этих игроков нет только Шитова. Остальные игроки часто выходят на поле.

      1
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 22 часа назад

      Все перечисленные в составе , но объективно не могут конкурировать с Зенитом. Нужен опытный тренер и 3-4 хороших легионера, а вот с этим в Спартаке проблема.

      0
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 23 часа назад

      Фантомные боли Заремы по Каттани. Что они строили х.з. - результат не очень. Пусть лучше признается, кто Абаскаля притащил, тоже Каттани ? Пора уже забыть этих деятелей, прогнать Абаскаля и смотреть в будущее.

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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 23 часа назад

      С таким набором, как Джикия, Зобнин, Классен, Хлусевич, Умяров, Денисов, Максименко, Игнатов прямой путь борьбы за первую восьмерку, не более. Зиньковский и Пруцев не стабильны, хотя уже пора данное качество выработать. Поэтому, бабушка надвое сказала, получилось бы у луки или нет. Скорее, что нет. Не тянут эти игроки высокие цели. К большому моему сожалению.

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