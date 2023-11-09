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    Газзаев назвал фишку Абаскаля

    Валерий Газзаев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Мне сложно сказать, почему Абаскаль не включил в стартовый состав [на дерби с «Локомотивом»] Соболева, который сильно провел кубковый матч с «Краснодаром».

    Тренеру виднее, он оценивает состояние своих подопечных в недельном цикле. Но со стороны мне кажется, что испанский специалист продолжает искать, экспериментировать. Это, похоже, его фишка. С этим уже ничего не поделать.

    Я уже как-то говорил, что серьезного результата можно добиться, только стабилизировав состав. Девять позиций у тебя должны быть железными.

    Тренер решил обойтись без Соболева. Что ж, отрезками красно-белые ярко смотрелись в атаке и без него. Но для меня Соболев все-таки игрок стартового состава. Он напрягает защитников, оказывает на них давление, может отдать тонкую передачу.

    Не знаю... Может быть, Абаскаль все время хочет запутать своих визави неожиданными решениями? Посмотрим. Повторю свою мысль: за чемпионство можно бороться только со стабильным составом!» – заявил Газзаев.

    • «Спартак» сыграл вничью с «Локо» – 1:1.
    • Сообщалось о конфликте Абаскаля и Соболева.
    • Спартаковцы идут на 6-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2023 10:48
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    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 21 час назад

      Абаскаль может даже и сделал правильно не выпустив Соболева.
      Во первых в кубковом матче Соболев провел все 90 минут. А после удаления Хлусевича, больше надо было думать об обороне.
      Конечно в следующем матче Абаскаль обязан выпустить Соболева.
      Во всяком случае должно прояснится насколько серьезен конфликт между ними.

      3
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 23 часа назад

      Для одаренных.
      Все обсуждают Абаскаля, потому что он выделяется из общего серого ряда. Потому что принимает неординарные решения и не боится рисковать, не гонится за показушным результатом, а строит команду.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > sochi-2013 22 часа назад

      Хряки привыкли визжать "Валера верим", «А tutti! Avanti! Massimo Carrera!» и другое просто не воспринимают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > ilichkadr 20 часов назад

      Из последних высказываний, можно сделать вывод, что Абаскаль останется.

      1
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ilichkadr 20 часов назад

      Каждому свое, кто-то кричит и - "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить..." )))

      1
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      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > VVM1964 17 часов назад

      "Каждому свое"?
      Не, это не Бухенвальд, где Jedem das Seine.
      Про Ленина никто уже не кричит, поскольку минимум 2 поколения его просто не знают.

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ilichkadr 17 часов назад

      Ну не надо уж так то - знают конечно, я не беру в расчет откровенно отсталые слои населения в слабо развитых странах... Впрочем именно туда и направлен вектор нынешнего образования и в нашей стране (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > VVM1964 16 часов назад

      Откровенно отсталые слои населения и есть наше поколение, родившееся в лихие 90-е, т.е. граждане в возрасте от 20 до 30 лет.
      У англосаксов и америкосов от 14 до 20 лет пик преступности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy 23 часа назад

      что то депутат запутался лучше детский футбол продвигал а критиков без него хватает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 9 ноября, 11:37

      Других дел у Газзаева нет что ли. Только Спартак обсуждать. В РПЛ есть ещё 15 клубов, говори не хочу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 9 ноября, 11:31

      Стабильный состав нужно наработать, а как это сделать не экспериментируя?

      2
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > sochi-2013 23 часа назад

      Основа состава уже давно есть и она на поле ! Другой вопрос травмы и дисквалификации, приходится заменять другими.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > VVM1964 20 часов назад

      Основной состав- это не 11 игроков. Абаскаль ПЫТАЕТСЯ добиться, чтобы на качество игры не влияли травмы и дисквалификации. Вот и приходится ему учить игроков несвойственным для них функциям. Что "знатокам" со стороны кажется странным(мягко говоря), и воспринимается как некомпетентность тренера.

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > sochi-2013 20 часов назад

      А я и не говорю, что 11 - это основа , как пишет автор - это 9, так они и есть уже, и несколько матчей выходил один и тот же состав, но травмы и дисква вносят свои корректировки, при этом я не согласен, что основа это 9... На мой взгляд это - 15 !!! И состав может и должен варьироваться от соперника и тактики !!! + как я уже писал травмы и пр...

      0
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > VVM1964 20 часов назад

      )) у меня 16

      0
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > sochi-2013 20 часов назад

      Давай меряться не будем - и то и другое норма )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > VVM1964 17 часов назад

      не аксиома. по моему мнению.

      0
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      Рейтинг: +1385

      Sky Spartak 9 ноября, 11:25

      ЧТО все докопались до Абаскаля !!!...Других тренеров, что ли нет !!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > Sky Spartak 9 ноября, 11:37

      Потому что он не такой как все. Абаскаль рыжий. Ещё древние времена рыжих сильно не жаловали, считали, что они имеют отношение к колдовству. Даже на государственном уровне, бывало, их подвергали гонениям.
      P.S. Абаскаль всё экспериментирует, шаманит, колдует с составом, вот его и обсуждают.

      7
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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > ilichkadr 9 ноября, 12:17

      Педикулёзных мразей тоже все ненавидят, но ты же везде лезешь.

      4
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      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > Спартач80 23 часа назад

      Кто все и почему ненавидят?
      В порядке справки: у сви.ней вшей в разы больше, чем у собаки блох. Поэтому громко не хрюкай, не ровен час сбегутся собратья и тогда тебе точно хана.
      P.S. Интересуюсь, когда закусывал на бутерброд смотрел, ничего лишнего не слопал, а Спартач80?

      3
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ilichkadr 23 часа назад

      Надо проверить - не еврей ли он еще часом ??? )))

      1
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > ilichkadr 23 часа назад

      Ну ты лысый, хотя мозгов тебе это не добавило.

      1
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      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > VVM1964 23 часа назад

      Абаскаль чоли?

      1
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > ilichkadr 23 часа назад

      Ну на счет, блох вонючки дадут фору ****** и собакам вместе взятым.

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ilichkadr 23 часа назад

      Конечно, не Sky Spartak же )))

      0
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      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > шахта Заполярная 23 часа назад

      С чего взял, что я лысый? Это уважаемый мною Владимир Ильич лысый. Что касаемо мозгов, то он тебе наглядно продемонстрировал "Ху из Ху"! 55 томов нахерачить это тебе не хухры-мухры!

      3
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      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > VVM1964 23 часа назад

      Не, не еврей точно. Где у нас больше всего рыжих? Вроде в Шотландии и Ирландии?

      1
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      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > шахта Заполярная 22 часа назад

      Не, тут ты ошибаешься. У вонючек блох не может быть по определению, поскольку блохи не переносят специфического запаха. Поэтому и бегут к ближайшим парнокопытным, где для них полная идилия.
      P.S. У скунса нет ни блох, ни вшей. Неужели не знал, а шахта Заполярная?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > ilichkadr 22 часа назад

      Ну это же Ленин написал эти труды, ты то тут причем. Ну а Ленина я тоже уважаю, он основатель государства, моей Родины, где я родился и проживал в счастливое время.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > шахта Заполярная 21 час назад

      Вот и я о том же. Я то тут причём, если лысый Ильич, а не я, хотя я тоже Ильич.
      Как говорят в Одессе, это 2 большие разницы (у хряков задницы).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Спартач80 21 час назад

      В Олимпиаду80 всех неблагонадёжных ссылали "на 101 км". Кого-то вообще рожать отправили в Саратов.Теперь оттуда всех и ненавидишь за это , кочерыжка гнилая.

      3
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 9 ноября, 11:22

      А Газзаев не знает в чём "фишка" Галактионова и Лички, чем они лучше Абаскаля ?

      5
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 9 ноября, 11:16

      А про ЦСКА пёс ничего не сказал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6579

      Enter2006 9 ноября, 11:04

      Видимо Абаскалю не долго осталось в Спартаке...

      0
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 9 ноября, 10:56

      Экспериментирует с экстрементами ! Соболь,промес те ещё овнюки

      4
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 9 ноября, 11:18

      ТЫ МРАЗЬ, ЧТО ТУТ ДЕЛАЕШЬ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 9 ноября, 12:13

      Не нервничай,печень свиную береги)

      2
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > TIMOTHY 23 часа назад

      Ну и глуп ты однако.

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      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > WILDLING_HRUNDEL 23 часа назад

      Если вонючка критикует или обзывает. Значит добротные игроки.

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