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Газзаев назвал фишку Абаскаля

9 ноября 2023, 10:48
34

Валерий Газзаев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Мне сложно сказать, почему Абаскаль не включил в стартовый состав [на дерби с «Локомотивом»] Соболева, который сильно провел кубковый матч с «Краснодаром».

Тренеру виднее, он оценивает состояние своих подопечных в недельном цикле. Но со стороны мне кажется, что испанский специалист продолжает искать, экспериментировать. Это, похоже, его фишка. С этим уже ничего не поделать.

Я уже как-то говорил, что серьезного результата можно добиться, только стабилизировав состав. Девять позиций у тебя должны быть железными.

Тренер решил обойтись без Соболева. Что ж, отрезками красно-белые ярко смотрелись в атаке и без него. Но для меня Соболев все-таки игрок стартового состава. Он напрягает защитников, оказывает на них давление, может отдать тонкую передачу.

Не знаю... Может быть, Абаскаль все время хочет запутать своих визави неожиданными решениями? Посмотрим. Повторю свою мысль: за чемпионство можно бороться только со стабильным составом!» – заявил Газзаев.

  • «Спартак» сыграл вничью с «Локо» – 1:1.
  • Сообщалось о конфликте Абаскаля и Соболева.
  • Спартаковцы идут на 6-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (34)
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Enter2006
1699517098
Видимо Абаскалю не долго осталось в Спартаке...
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САДЫЧОК
1699517775
А про ЦСКА пёс ничего не сказал.
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Sky Spartak
1699518302
ЧТО все докопались до Абаскаля !!!...Других тренеров, что ли нет !!!!
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sochi-2013
1699518683
Стабильный состав нужно наработать, а как это сделать не экспериментируя?
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k611
1699519037
Других дел у Газзаева нет что ли. Только Спартак обсуждать. В РПЛ есть ещё 15 клубов, говори не хочу.
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alefreddy
1699522531
что то депутат запутался лучше детский футбол продвигал а критиков без него хватает
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sochi-2013
1699522998
Для одаренных. Все обсуждают Абаскаля, потому что он выделяется из общего серого ряда. Потому что принимает неординарные решения и не боится рисковать, не гонится за показушным результатом, а строит команду.
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zigbert
1699531278
Абаскаль может даже и сделал правильно не выпустив Соболева. Во первых в кубковом матче Соболев провел все 90 минут. А после удаления Хлусевича, больше надо было думать об обороне. Конечно в следующем матче Абаскаль обязан выпустить Соболева. Во всяком случае должно прояснится насколько серьезен конфликт между ними.
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