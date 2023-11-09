Газзаев назвал фишку Абаскаля

Валерий Газзаев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Мне сложно сказать, почему Абаскаль не включил в стартовый состав [на дерби с «Локомотивом»] Соболева, который сильно провел кубковый матч с «Краснодаром».

Тренеру виднее, он оценивает состояние своих подопечных в недельном цикле. Но со стороны мне кажется, что испанский специалист продолжает искать, экспериментировать. Это, похоже, его фишка. С этим уже ничего не поделать.

Я уже как-то говорил, что серьезного результата можно добиться, только стабилизировав состав. Девять позиций у тебя должны быть железными.

Тренер решил обойтись без Соболева. Что ж, отрезками красно-белые ярко смотрелись в атаке и без него. Но для меня Соболев все-таки игрок стартового состава. Он напрягает защитников, оказывает на них давление, может отдать тонкую передачу.

Не знаю... Может быть, Абаскаль все время хочет запутать своих визави неожиданными решениями? Посмотрим. Повторю свою мысль: за чемпионство можно бороться только со стабильным составом!» – заявил Газзаев.