Уткин иронично отреагировал на ликбез Черданцева насчет названия «ПСЖ»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на просветительский пост комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

Журналист сегодня научил подписчиков, как произносить название «ПСЖ».

Накануне Черданцев комментировал матч Лиги чемпионов «Милан» – «ПСЖ» (2:1).

«ПСЖ» – 11-кратный чемпион Франции.

«О, премудрый пискарь проснулся…

Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить эСШаА?

Может, он всю юность говорил эФэРГэ, а не как все остальные юноши, а также старики – ФээРГэ?» – написал Уткин.