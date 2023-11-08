Уткин иронично отреагировал на ликбез Черданцева насчет названия «ПСЖ»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на просветительский пост комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.
- Журналист сегодня научил подписчиков, как произносить название «ПСЖ».
- Накануне Черданцев комментировал матч Лиги чемпионов «Милан» – «ПСЖ» (2:1).
- «ПСЖ» – 11-кратный чемпион Франции.
«О, премудрый пискарь проснулся…
Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить эСШаА?
Может, он всю юность говорил эФэРГэ, а не как все остальные юноши, а также старики – ФээРГэ?» – написал Уткин.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина