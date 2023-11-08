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    • Уткин иронично отреагировал на ликбез Черданцева насчет названия «ПСЖ»

    Уткин иронично отреагировал на ликбез Черданцева насчет названия «ПСЖ»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на просветительский пост комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

    • Журналист сегодня научил подписчиков, как произносить название «ПСЖ».
    • Накануне Черданцев комментировал матч Лиги чемпионов «Милан» – «ПСЖ» (2:1).
    • «ПСЖ» – 11-кратный чемпион Франции.

    «О, премудрый пискарь проснулся…

    Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить эСШаА?

    Может, он всю юность говорил эФэРГэ, а не как все остальные юноши, а также старики – ФээРГэ?» – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    08.11.2023 23:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4352

      Kollljan 9 ноября, 09:52

      Василий не сможет исправить весь мудизм Матч тв в одиночку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4067

      acor94 9 ноября, 08:53

      AssШэа, по уткински

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 9 ноября, 00:46

      подколол знатно но не критично

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 8 ноября, 23:48

      Забывать стали чердака, вот он и напомнил о себе. Ну как мог, на что серого хватило.

      2
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