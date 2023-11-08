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  • Черданцев провел ликбез, как правильно произносить название «ПСЖ»

Черданцев провел ликбез, как правильно произносить название «ПСЖ»

8 ноября 2023, 22:30
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил подписчикам, как произносить название «ПСЖ».

«Конечно же, правильно произносить ПэЭсЖэ. Никаких оснований говорить ПэСэЖэ нет и быть не может. Тем не менее, работая вчера на матче (а «ПСЖ» в таком количестве в час прямо скажем произносить приходится раз в несколько лет) я поймал себя на том, что раз произнеся правильно ПэЭсЖэ, осекся и исправил сам себя на неправильное ПэСэЖэ.

Откуда же взялось ПэСэЖэ? Не знаю. Это не акроним, был бы акроним, еще можно было бы как-то понять Сэ, но это обычная аббревиатура, которую сами французы тоже произносят ПэЭсЖэ. Если бы они говорили ПэСэЖэ, можно было бы предположить, что это произношение перешло в русский как калька с французского. Но нет.

Так откуда же ПэСэЖэ? Не знаю. Раньше эта команда редко играла в еврокубках, чемпионат Франции даже на НТВ-Плюс освещался не очень, хотя Павел Занозин, комментировавший у нас Францию и хорошо знающий французский, произносил ПэЭсЖэ. Мы считали, что он по молодости выпендривается. Но нет. Он произносил правильно.

Наверное, кто-то когда-то начал говорить ПэСэЖэ, так и закрепилось среди комментаторов (а кто же еще чаще других по-русски поизносит это название? Тем более, название и сама команда попадала в эфир редко. Вот и застряло в языке ПэСэЖэ.

Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только ПэЭсЖэ. Никак иначе. Тем более, что вообще-то поизносить русскую букву Эс как Сэ всегда считалось дурным тоном.

Надо исправлять и привыкать. Тем более команда на слуху, и произносят это название сейчас гораздо чаще чем раньше», – высказался журналист.

  • «ПСЖ» – 3-й по стоимости состава клуб в мире (1,07 миллиарда евро).
  • Команда идет 2-й в Лиге 1 и группе Лиги чемпионов.
  • Парижане 11 раз выигрывали чемпионат Франции.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (7)
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Купа Купыч
1699473478
Как не произноси Чердак, он и есть Чердак.
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шахта Заполярная
1699476326
Начал читать и бросил. Такую чушь может только дебил написать.
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NewLife
1699477042
Какие то глупости. Насчет эС чердак прав, но пусть тогда также произносит, как французы, не Жэ, Же. То есть ПэСэЖэ не правильно, и ПэЭсЖэ не правильно, а правильно - ПэЭсЖе)))
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alefreddy
1699479897
что то поздно опомнился а где раньше был
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Kollljan
1699512699
Это москвабад эталон русской речи?
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