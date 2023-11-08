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    • Черданцев провел ликбез, как правильно произносить название «ПСЖ»

    Черданцев провел ликбез, как правильно произносить название «ПСЖ»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил подписчикам, как произносить название «ПСЖ».

    «Конечно же, правильно произносить ПэЭсЖэ. Никаких оснований говорить ПэСэЖэ нет и быть не может. Тем не менее, работая вчера на матче (а «ПСЖ» в таком количестве в час прямо скажем произносить приходится раз в несколько лет) я поймал себя на том, что раз произнеся правильно ПэЭсЖэ, осекся и исправил сам себя на неправильное ПэСэЖэ.

    Откуда же взялось ПэСэЖэ? Не знаю. Это не акроним, был бы акроним, еще можно было бы как-то понять Сэ, но это обычная аббревиатура, которую сами французы тоже произносят ПэЭсЖэ. Если бы они говорили ПэСэЖэ, можно было бы предположить, что это произношение перешло в русский как калька с французского. Но нет.

    Так откуда же ПэСэЖэ? Не знаю. Раньше эта команда редко играла в еврокубках, чемпионат Франции даже на НТВ-Плюс освещался не очень, хотя Павел Занозин, комментировавший у нас Францию и хорошо знающий французский, произносил ПэЭсЖэ. Мы считали, что он по молодости выпендривается. Но нет. Он произносил правильно.

    Наверное, кто-то когда-то начал говорить ПэСэЖэ, так и закрепилось среди комментаторов (а кто же еще чаще других по-русски поизносит это название? Тем более, название и сама команда попадала в эфир редко. Вот и застряло в языке ПэСэЖэ.

    Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только ПэЭсЖэ. Никак иначе. Тем более, что вообще-то поизносить русскую букву Эс как Сэ всегда считалось дурным тоном.

    Надо исправлять и привыкать. Тем более команда на слуху, и произносят это название сейчас гораздо чаще чем раньше», – высказался журналист.

    • «ПСЖ» – 3-й по стоимости состава клуб в мире (1,07 миллиарда евро).
    • Команда идет 2-й в Лиге 1 и группе Лиги чемпионов.
    • Парижане 11 раз выигрывали чемпионат Франции.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    08.11.2023 22:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4352

      Kollljan 9 ноября, 09:51

      Это москвабад эталон русской речи?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 9 ноября, 00:44

      что то поздно опомнился а где раньше был

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 8 ноября, 23:57

      Какие то глупости. Насчет эС чердак прав, но пусть тогда также произносит, как французы, не Жэ, Же.
      То есть ПэСэЖэ не правильно, и ПэЭсЖэ не правильно, а правильно - ПэЭсЖе)))

      0
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 8 ноября, 23:45

      Начал читать и бросил. Такую чушь может только дебил написать.

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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch > шахта Заполярная 9 ноября, 00:51

      пиарится на чем то надо...вот и высасывают из пальца нравоучения и поучения...помню он всю жизнь говорил Патрик Клюйверт, а правильно было Патрик Клайверт))

      1
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch > AtticusFinch 9 ноября, 03:05

      пиаритЬся))*

      0
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      Рейтинг: +1093

      Riot Zero 8 ноября, 23:31

      Чердак ещё тот лингвист-филолог, в слове х.у.й. три ошибки делает.

      3
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      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 8 ноября, 22:57

      Как не произноси Чердак, он и есть Чердак.

      3
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