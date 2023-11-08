Черданцев провел ликбез, как правильно произносить название «ПСЖ»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил подписчикам, как произносить название «ПСЖ».

«Конечно же, правильно произносить ПэЭсЖэ. Никаких оснований говорить ПэСэЖэ нет и быть не может. Тем не менее, работая вчера на матче (а «ПСЖ» в таком количестве в час прямо скажем произносить приходится раз в несколько лет) я поймал себя на том, что раз произнеся правильно ПэЭсЖэ, осекся и исправил сам себя на неправильное ПэСэЖэ.

Откуда же взялось ПэСэЖэ? Не знаю. Это не акроним, был бы акроним, еще можно было бы как-то понять Сэ, но это обычная аббревиатура, которую сами французы тоже произносят ПэЭсЖэ. Если бы они говорили ПэСэЖэ, можно было бы предположить, что это произношение перешло в русский как калька с французского. Но нет.

Так откуда же ПэСэЖэ? Не знаю. Раньше эта команда редко играла в еврокубках, чемпионат Франции даже на НТВ-Плюс освещался не очень, хотя Павел Занозин, комментировавший у нас Францию и хорошо знающий французский, произносил ПэЭсЖэ. Мы считали, что он по молодости выпендривается. Но нет. Он произносил правильно.

Наверное, кто-то когда-то начал говорить ПэСэЖэ, так и закрепилось среди комментаторов (а кто же еще чаще других по-русски поизносит это название? Тем более, название и сама команда попадала в эфир редко. Вот и застряло в языке ПэСэЖэ.

Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только ПэЭсЖэ. Никак иначе. Тем более, что вообще-то поизносить русскую букву Эс как Сэ всегда считалось дурным тоном.

Надо исправлять и привыкать. Тем более команда на слуху, и произносят это название сейчас гораздо чаще чем раньше», – высказался журналист.